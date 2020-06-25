Eşsiz güzellikler sunan şehir: Bakü

Azeri mutfağı, Avrupa ve Orta Doğu mutfak kültürünü etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Genel olarak et, pirinç, kök sebzeler ağırlıklı olan mutfak zaman içerisinde çeşitli sebzelerin de kültürlerine girmesi ile farklılaşmıştır. Bakü yıl içinde çok sayıda yabancı turist ağırlıyor. Bu sebeple her zevke hitap eden dünya mutfaklarından yemeklerin yapıldığı pek çok restorana sahip.

Soyutma

Koyun eti, soğan, domates, ekşi krema ile yapılan bir yemektir. Azerilerin geleneksel yemeklerinden.

Quymak

Yerel bir tatlı olan quymak un, yağ ve su ile yapılıyor. Pişirilirken macun kıvamına gelen un ve yağın üzerine tarçın, şeker dökülerek servis edilir.

Fatir

Bir çeşit unlu mamul. Ekmek olarak yemekler ile veya tek olarak yenilebiliyor.

Enenevi Plov

Kuş başı et, kestane, kuru kayısı, kuru üzüm, badem, çeşitli baharatlar ile ayrı bir tencerede pişirilen karışım, ince ve uzun pirinçten yapılan safranlı pilav üstünde servis edilir.

Piti

Kuşbaşı et ve nohut ile yapılan sulu kıvamlı bir yemektir.

Mersin Balığı

Hazar Denizi’ne özgü bir balık türü olduğundan, Bakü’deki restoranlarda bol miktarda bulunuyor.

Gürze

Yumurtalı hamur açıldıktan sonra içine koyun kıyması ile hazırlanmış malzeme koyularak kapatılır. Azeri mantısı olarak da biliniyor.

Bakü’de gezilecek yerler

Azerbaycan, Hazar Denizi kıyılarında bulunan bir ülke. Bakü, Azerbaycan’ın başkenti ve en önemli şehri. Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) çıkış noktası olması da şehrin bir diğer önemli özelliği. Bakü 2015 Avrupa Olimpiyat Oyunları ve 2017 İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca şehir, dünyadaki Formula 1 merkezlerinden bir tanesi. Bakü’de yer alan merkezi bölgeler düzenli ve geniş caddelerden oluşuyor. Bakü Limanı, Hazar Denizi’nin en önemli limanı. Şehirde tiyatro, kütüphane, sinema ve diğer kültürel mekânlara sık rastlanılıyor. Bakü, gece hayatı da oldukça hareketli. Gece hayatına özel mekânlar genellikle Fıskiye Meydanı olarak bilinen bölgede bulunuyor. Ayrıca gündüz ve gece caddelerinde sokak sanatçılara rastlamak mümkün.

Abşeron arazisinde yapılmış olan arkeolojik kazılarda ele geçen buluntular buranın, eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. Pirallahı, Zığ Gölü etrafı, Şüvelan, Merdekan, Binegedi, Emircan ve benzeri yerlerde milattan önce 3 ve 1. bin yıllara ait arkeolojik kalıntılara rastlanmıştır.

Bakü şehrinin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak Bakü'de bulunan 5 ve 7. yüzyıllara ait Sasani hazinesi o devirlerde buranın yerleşim yeri ve yaşam merkezi olduğunu göstermiştir. Uzun yıllar Sovyetler Birliği içinde yer alan Azerbaycan, tarihte Albanlar, Sasaniler, Romalılar, Hun Türkleri, Hazarlar, Araplar, Selçuklular gibi kültürlerin merkezi olmuştur. Bakü’de gezilebilecek bazı yerler ise şöyle; Kristal Salon, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar, Bibiheybet Cami, Çeşme Meydanı, Minyatür Kitap Müzesi, Azeri Ulusal Kıyafet Müzesi, Bakü Hayvanat Bahçesi, Bakü Televizyon Kulesi, Park Bulvar, Targovi Caddesi, Teze Bazaar, Ulusal Bilim Müzesi.

İçeri Şehir

İçeri Şehir pek çok tarihî yapıyı barındırdığı için gezilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor. Paleolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan yer 2000 yılında UNESCO Dünya Tarih Mirası Listesi’ne girmiştir.

Şirvanşahlar Sarayı

15. yüzyıl eseri olan yapı geçmişte hastane ve kışla olarak kullanıldı. Bugün ise müze olarak hizmet veriyor.

Kız Kulesi

12. yüzyılda yapıldı. 18. ve 19. yüzyıllarda ise deniz feneri olarak kullanıldı.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi

İsmini Azerbaycan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı’ndan alan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü’de görülmesi gereken bir yapı. Ayrıca burada gerçekleşen çeşitli sanat etkinliklerine katılmak güzel bir deneyim olabilir.

Ateşgâh

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Surakhani kasabasında yer alan bu yapı, ayakta kalmış 3 Mecusi tapınağından bir tanesi. Tarihte, Zerdüştler için önemli bir ibadet yeri olan yapının bazı odaları günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Kobustan Millî Parkı

Bakü’nün 64 kilometre uzağında bulunan bu parkta, 40 bin yıllık tarihî kaya oymaları bulunuyor.

Nizami Caddesi

Ünlü Azeri şair Nizami Ganjavi’nin adı verilmiş olan 3,5 kilometrelik cadde üzerinde alışveriş yapmak ve burada bulunan eski yapıları görmek güzel bir deneyim olabilir.

Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi

Ülkenin ilk dönemlerinden itibaren toplanmış yaklaşık 300.000 parçalık etnografik ve arkeolojik eserlerin sergilendiği müze. Burası Azerbaycan’ın en büyük müzesi.

Yanar Dağ

Bakü yakınındaki, tuz gölleri ile ünlü Apşeron yarımadasında bulunuyor. Yerden açığa çıkan doğal gaz devamlı olarak yanıyor. Yanan doğal gazın alevleri, basıncın da etkisiyle kimi zaman 3 metreyi buluyor.

Azerbaycan Halı Müzesi

Dünyanın ilk ve en büyük halı müzesi. Müzede 6 binin üzerinde halı sergileniyor. Kronolojik sıraya ve üretildiği bölgeye göre sıralanmış halılar arasında Orta Çağ’dan geçtiğimiz yüzyıla kadar Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden toplanan halı örnekleri bulunuyor.