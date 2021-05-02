Türkiye gastronomisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok zengin ve şaşırtıcı bir mutfağınız var. Her yemeğin ayrı bir lezzeti var. Tattığım tüm yemekler bana büyük keyif verdi. Farklı kültürlerdeki insanların damak tadına uygun onlarca lezzetiniz mevcut. Baklavalarınıza hastayım. Harika bir ülkeniz var. İnsanları samimi, sıcak, candan, güler yüzlü ve çok misafirperverler. İstanbul ve Gaziantep’te bulunma fırsatım oldu. Tam anlamıyla Türkiye aşığıyım.

Türkiye’de yetişen besi hayvanlarının etlerini nasıl buluyorsunuz?

Türkiye’nin et kalitesi çok iyi. Kuzu etleri muhteşem, tam da benim damak tadıma uygun.

SEKİZ KUŞAKTIR KASABIZ AMA HAYALİM VETERİNER OLMAKTI

Kasap olarak bir gün dünyada bu kadar ünlü olacağınızı hiç hayal etmiş miydiniz?

Etmemiştim. Kasaplık benim aile mesleğim. Sekiz kuşaktır kasabız. Benim hayalim hep iyi bir veteriner olmaktı.

Niye veterinerliğe devam etmeyip de kasap oldunuz?

Altı yıllık fakültenin üçüncü yılında babamın ölümüyle okulu bırakıp aile işinin başına geçmek zorunda kaldım. Yaptığım bu iş geleneksel bir sanat dalı. bir Bunu geliştirmek ve gelecek kuşaklara öğretmeyi kendime misyon edindim.

T-BONE BİFTEĞE CENAZE TÖRENİ DÜZENLEYEN İLK İNSAN

T-bone bifteğe cenaze töreni düzenlettiğinde dünya seni fark etti. Bu eylemi anlatır mısın?

2001’de deli dana hastalığı dünyayı kasıp kavurmaya başlayınca İtalya’da ‘bistecca alla fiorentina’ yani T-bone biftek yemek yasaklanmıştı. Bu olaya çok üzüldüm. Et için temsili bir cenaze töreni düzenledim. Bu eylemim dünya basınında büyük ilgi gördü. Cenaze töreninden kalan anma plaketi Toskana Chianti bölgesindeki kasap dükkanının dış duvarında asılı. Misafirlerim onun önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Şöhretinizi neye borçlusunuz?

Önce kendim olmama sonra işimi saygı duyarak severek yapmama borçluyum. Şu ana kadar yapay ve gerçek olmayan bir şey yapmadım. Ayrıca ben iyi bir dostum. İnsanlar benim arkadaşlığıma ve dostluğuma büyük önem verir, beni severler.

Etin kalitesi neye bağlı?

Aile büyülerimiz bize, etin kaliteli olabilmesi için hayvanları sevmeyi, şefkat göstermeyi ve onlara en huzurlu koşulları sunmanız gerektiğini öğretti. Hayvanı keserken bile ona çok şefkatli davranmak gerekiyor. Çünkü biz onları bedenimizi beslemek için büyütüp kesiyoruz. İşin sırrı da bu.

Dünya da en sevdiğiniz mutfak hangisi ve neden?

Favorim Tuscan mutfağı. Nedeniyse basit, her tür insanın damak tadına hitap etmesi. Bu arada Türkiye mutfağını da unutmamak gerekiyor. Her iki mutfağında çok eski bir geçmişi var.

DÜNYADAKİ BÜTÜN MUTFAKLARI İYİ BİLİRİM

Sizi okullu şeflerden ayıran özellikleriniz neler?

Dünyadaki bütün mutfakları iyi bilir, tanır ve tatlarına çok özen gösteririm. Basit ve abartısız yapmak benim en belirgin özelliklerimden sadece biri. Bu arada ben bir şeften daha çok iyi bir kasabım.

GASTRONOMİ MERAKLILARI BENİ VE DÜKKANIMI GÖRMEK İÇİN KÖYÜM PANZANO’YA GELİYOR

Doğup büyüdüğünüz kasaba sayenizde bir turizm merkezi haline gelmiş. Bu nasıl oldu?

Bir tepe üzerine kurulu kasabam Panzano, artık İtalya’nın gastronomi alanında en ünlü kasabalarından biri oldu. Harika manzarası olan sevimli bir köy. Gastronomi meraklıları kasap dükkanımı görmek, benimle tanışmak için dünyanın her yerinden geliyor. Bu da hem kendim hem de ülkem adına beni çok mutlu ediyor.

FAST FOOD SEKTÖRÜNE KARŞI SAVAŞIYORUM

Restoranlarınızın spesiyali nedir?

‘Officina della Bistecca’ en çok ilgi görüyor. Bu mükemmel pişirilmiş ve büyük porsiyonlu bir et. ‘Solocicia’ adını verdiğim kasap dükkanımın içinde yer alan restoranımın felsefesi de hayvanın tüm parçalarından, hiç ziyan etmeden yaptığım yemekleriyle öne çıkıyor. ‘Dario Doc’ adlı restoranımla da fast food sektörüne karşı savaşıyorum. Ben burada insanlara makul fiyata kaliteli yemek yenebileceğinin en güzel örneklerini sunuyorum. Buranın en meşhur yemeğiyse ‘Mac Dario’.

Kasabınızdan alışveriş yapan ünlüler var mı, kimler?

Tek tek isim vermeme gerek yok. Sürekli çok ünlü şahsiyetler dükkanımı ziyaret edip alışveriş yapıyor. Bunların başında da kendi alanında başarılı olmuş sanatçılar, sinema oyuncuları, şarkıcılar ve futbolculara geliyor.

TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLER İYİ SERVİS VE İYİ YEMEK İSTİYOR

Türkiye’deki müşterilerin kaprisli olduğunu söylenir. Sizce bu doğru mu?

Bence Türkiye’deki müşteriler kaprisli değil. İyi servis ve iyi yemek istiyor. Dünyadaki en kaprisli müşteri değer gösterilmeyen, yani umduğunu bulamamış kişilerdir. Benim için her zaman müşteri velinimettir.

Dünyanın en iyi kasabı ve şefi olmak nasıl bir duygu?

Bu unvanı hak ettiğimi düşünmüyorum, bu sizlerin teveccühü. Ailemin sekizinci kuşak kasabıyım. İki aşırı aşan süredir devam eden aile mesleğini ve geleneklerini daha ileriye taşımaya çalışıyorum. Toskana’daki kasaphanemi ve restoranlarımı daha iyi yerlere getirebilmem benim için büyük bir gurur.

ET SEVENLER, DAMAKLARINA ÇEKECEĞİM ZİYAFETİ UNUTAMAYACAKLAR

Bodrum’da açacağınız lokantada misafirlerinize neler sunacaksınız?

Yapılabilecek şeylerin en iyisini yapmak için geliyorum. Et sevenler beklesin, onların damaklarına çekeceğim lezzet ziyafetini, bir daha unutamayacaklar.

Dünyanın en iyi etleri hangi ülkelerde bulunuyor?

Organik, doğal ortam ve iyi şartlarda beslenen her hayvanın eti iyi ve lezzetli olur. Endüstriyel ortamda yetiştirilip kesilen etlerin benim gözümde hiçbir değeri ve önemi yok. Bu arada kardeşim gibi gördüğüm ve saydığım Günaydın Kasap ve lokantalarının sahibi Cüneyt Asan’ın Türkiye’de bu işin duayeni olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

YENİLEBİLİR ATIĞI EN AZA İNDİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM

Gastronomi sektörünün en büyük sorunu sizce nedir?

Et fiyatlarını fahiş olması. İnsanlara piyasa ve sektör fiyatlarının altında ucuz yemek sunmak benim en büyük sorumluluğum. Kendi çapımda iyi hayvan yetiştirip daha ucuza insanlara nasıl ulaştırırım diye ciddi bir çalışma içindeyim. Yemek ziyanını ve yenilebilir atığı en aza indirmek için uğraşıyorum.