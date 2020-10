Etin en pratik hali: Et tava tarifi

Hem pratik hem de lezzetli bir et yemeği arıyorsanız et tava tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için et tava tarifi arıyor ya da et tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Et tava yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Et tava tarifi

Et tava malzemeleri

1 kilogram dana kuşbaşı

50 gram kuyruk yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kilogram domates

1 baş sarımsak

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Et tava yapılışı

Etleri derin bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağını, tuzu ve baharatları ekleyin ve hepsini harmanlayın. Etleri tepsiye yayın. Üzerine çekirdeklerini ayıkladığınız biberleri iri iri doğrayın. Aynı şekilde sarımsakları ve soğan parçalarını da etlerin yanına ilave edin. Domatesleri küp küp doğrayıp malzemelerin üzerine ekleyin. Salçayı ılık suyla açıp etin üzerine gezdirin. Kuyruk yağı ve tereyağını da küp küp doğrayıp en üste yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. 1 saat pişirdiğiniz yemeğiniz güzelce sulandıktan sonra fırının sıcaklığını 230 dereceye çıkarıp 1 saat daha pişirin. Suyunu çekmesi için arada karıştırın. Yemeği fırından alıp sıcak servis edin.