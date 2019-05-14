'Etekli video' cinayeti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde işçi olarak çalışan Ahmet Şeker (23), öğlen saatlerinde işe gitmek için evinden ayrıldı ancak o saatten sonra kendisinden haber alınamadı.

Ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı araştırma yapıldı.

(Ahmet Şeker)

POLİS ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENDİ

Şeker'in kaybolduğu gün görüşme yaptığı şahısları inceleyen polis, kayıp şahsın arkadaşı Ali Osman K.’nin (23) üzerinde yoğunlaştı.

EVDE KANLI BIÇAK BULUNDU

Şahsın ikametinde arama ve inceleme yapan polis, evin zeminindeki fayans arasına ve duvar üzerinde ‘liminol’ tekniğini uyguladı.

Ekipler, yıkanmış ve temizlenmiş evde kan olduğu belirlendi. Ayrıca evi detaylı arayan polisler, gizlenmiş bir yerde kanlı bir bıçak buldu.

Bunun üzerine cinayet şüphesine ulaşan polis Ali Osman K.’yi bir yakınının ziyaretine gittiği Kilis Cezaevin’de, şüphelinin kız arkadaşı Goncagül U.’yu ise Osmaniye girişinde gözaltına aldı.

CESEDİNİ ORMANLIK ALANA ATTILAR

Gözaltına alınan Goncagül U., erkek arkadaşı Ali Osman K.’nin Ahmet Şeker'i bıçakla öldürdüğünü, sonrasında araçla Yedikuyular yoluna çıkıp cesedi ormanlık alana attıklarını anlattı ve yeri tarif etti.

Polis sırtından onlarca kez bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedini buldu.

ALKOLLÜ ORTAMDA ETEKLİ VİDEOSUNU ÇEKTİ İDDİASI

Olayının sebebinin Ahmet Şeker'in daha öncesinde şüpheli Ali Osman K.’nin alkollü bir ortamda etekli videosunu çektiği, Ali Osman K.’nin bu duruma kızdığı ve bu videoyu vererek silmesini istediği öğrenildi. Ahmet Şeker'in videoyu inkar ettiği, bu sebeple kavga ettikleri ve cinayetin yaşandığı iddia edildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen Ali Osman K. kasten öldürme suçundan tutuklanırken, şüpheli Goncagül U.’nun ise gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

İHA