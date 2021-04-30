Ethereum artık PayPal’dan daha değerli

Bu hafta 2789 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen Ethereum 321 milyar dolar civarında pazar payına erişti. Böylece 318 milyar dolar civarında pazar payı olan PayPal’ı geride bıraktı.

Uzmanlar, Ethereum'daki olağanüstü artışın DeFi (merkezi olmayan finans) uygulamasına güç veren temel teknolojisiyle ilgili olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan, artışın bu hızla devam etmesi durumunda Ethereum'un kısa vadede 3 bin dolar, uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.