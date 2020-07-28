Ethereum’un fiyatının yükselmesinin yanında, ETH 2.0 hakkında da yakın zamanda önemli bilgilerin açıklanması, DeFi popülaritesinin her gün daha da artması, gas fiyatlarının da 2018’deki zirve noktaya yaklaşmasına yol açtı.





Konuyla ilgili olarak Çin’deki bir madencilik makinesi üreticisi şunları söyledi: “Grafik işlemcilerindeki fiyat artışının sebebi aslında iki çip tedarikçisiydi. Covid-19’dan dolayı üretim kapasitesi düşürüldü ve sipariş alımları da azaltıldı. Daha da ötesi, bir sonraki dönem piyasasının darbe yemesini engellemek için de bilerek aşırı alımı önlemeye çalışıyorlar. Bence yeni teknoloji ürünler Eylül ayından sonra gelecek”

Buna örnek olarak NVIDIA’nın RTX 20 serisi üretimini kademeleri olarak durdurması gösterilebilir. NVIDIA’nın ayrıca yeni nesil RTX 30 serisi grafik kartlarını piyasaya süreceği belirtiliyor.