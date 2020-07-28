Ethereum'un hızlı yükselişi devam edecek mi?
Ethereum fiyatı sert yükseldi ve ABD doları karşısında 325 dolarlık direnç bölgesini kırdı. Analistlere göre, Ethereum fiyatı 330 dolar seviyesini test etti ve muhtemelen 360 dolara kadar da yükselecek. Peki Ethereum'un hızlı yükselişi devam edecek mi? Kripto Para Uzmanı Emre Aksoy bu sorunun cevabını sizler için yanıtladı.
28 Temmuz 2020, Salı 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ethereum’un fiyatının yükselmesinin yanında, ETH 2.0 hakkında da yakın zamanda önemli bilgilerin açıklanması, DeFi popülaritesinin her gün daha da artması, gas fiyatlarının da 2018’deki zirve noktaya yaklaşmasına yol açtı.
Konuyla ilgili olarak Çin’deki bir madencilik makinesi üreticisi şunları söyledi: “Grafik işlemcilerindeki fiyat artışının sebebi aslında iki çip tedarikçisiydi. Covid-19’dan dolayı üretim kapasitesi düşürüldü ve sipariş alımları da azaltıldı. Daha da ötesi, bir sonraki dönem piyasasının darbe yemesini engellemek için de bilerek aşırı alımı önlemeye çalışıyorlar. Bence yeni teknoloji ürünler Eylül ayından sonra gelecek”
Buna örnek olarak NVIDIA’nın RTX 20 serisi üretimini kademeleri olarak durdurması gösterilebilir. NVIDIA’nın ayrıca yeni nesil RTX 30 serisi grafik kartlarını piyasaya süreceği belirtiliyor.