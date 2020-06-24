Bayat ekmekleri değerlendiren tarif: Etimek tatlısı tarifi

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Etimek tatlısı tarifi

Etimek tatlısı malzemeleri

1 paket hazır kızarmış ekmek

Şerbeti için:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 lt süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

İstediğiniz meyvelerden

Etimek tatlısı yapılışı

Büyük boy dikdörtgen bir cam kaba ekmekleri dizin. Şerbet için, şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. 10 dakika sonra şerbeti ekmeklerin üzerine dökün. Başka bir tencereye 1 litre sütü dökün. Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşli ocağın üzerine koyun. Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını da ekleyin. Muhallebi hazır olunca şerbetli ekmeklerin üzerine dökün, düzgünce yayın ve soğumaya bırakın. Krem şantiyi, üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Soğumuş olan ekmeklerin üzerine dökün ve tatlıyı buzdolabında 4-10 saat arası bekletin. Üzeri için, sevdiğiniz meyve dilimleri ve ufalanmış fındıkları kullanabilirsiniz.



