(TVHB) Merkez Konseyi Başkanı, “Günümüzde yılda 700 bin kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan ötürü hayatını kaybettiğini belirterek yeni ve etkili bir antibiyotik geliştirilmezse 2050 yılında insanların antibiyotik yüzünden hayatlarını kaybedeceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilen ve bu yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bir açıklama yayınlayan (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, halk sağlığını ve hayvan sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını duyurdu.

Eroğlu şunları söyledi: "Hayvanlar için antibiyotiklerin varlığı ve kullanımı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esastır. Veteriner hekimler, hayvan sağlığı, zoonotik hastalıklar ve gıda güvenliği yönüyle de insan sağlığını korumaktan sorumludur. Bununla birlikte, insan ve hayvan sağlığında antibiyotiklerin sürekli kullanımı ve yanlış kullanımı, antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır . Bu durum iki temel sorunu tetiklemektedir.

Bunlar;

1- Antibiyotik kalıntısı içeren gıdaların tüketilmesi sonucu insan vücudunda bulunan bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi

2-Hayvanlarda meydana gelen bakteriyel hastalıklara karşı bilinçsiz kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi ve bu dirençli bakterilerin insanlara bulaşmasıdır.

Düne göre, antimikrobiyal direnç ve gıda güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde yılda 700 bin kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan ötürü hayatını kaybettiği, şayet yeni ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ve direnç gelişimi önlenemez ise 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotik direncinden dolayı öleceği bildirilmektedir."



