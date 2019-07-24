Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı

Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü.

Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İHA-AA