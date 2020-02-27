Etli kabak dolması tarifi: Etli kabak dolması nasıl yapılır?
Kabak en sağlıklı sebzeler arasında yer alır. Kabakla yapılan hemen hemen her tarif oldukça sağlıklı ve besleyici oluyor. Etli kabak dolması tarifi de oldukça sağlıklı ve besleyici bir tarif. Sevdiklerinize yapmak için etli kabak dolması tarifi arıyor yada etli kabak dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız "etli kabak dolması tarifi, etli kabak dolması nasıl yapılır" haberimize göz atın.
27 Şubat 2020, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
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En sağlıklı ve en besleyici sebzeler arasında yer alan kabak, etli kabak dolması tarifi ile sağlıklı bir öğün haline geliyor. Eğer etli kabak dolması tarifi arıyor yada etli kabak dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız "etli kabak dolması tarifi, etli kabak dolması nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Etli kabak dolması tarifi
Etli kabak dolması malzemeleri
- 2 kilogram orta boy kabak
- 1 büyük domates
Etli kabak dolması iç harcı için;
- 300 gram kıyma
- 1 orta boy soğan
- 1 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Nane
Etli kabak dolması sosu için;
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Su
Etli kabak dolması yapılışı
Öncelikle geniş bir kapta iç harç için gerekli tüm malzemeleri iyice yoğurun. Kabakları temizleyin ve ortadan kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun. Çıkan içleri iç harcına ilave edin. Kabaklara üstlerinden birer parmak boşluk kalacak şekilde iç harcından doldurup tencereye dizin. Ağızlarını domates dilimleri ile kapatın. Son olarak bir kasede salçayı biraz su ile açıp üzerinde gezdirin. Orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.