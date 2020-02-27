En sağlıklı ve en besleyici sebzeler arasında yer alan kabak, etli kabak dolması tarifi ile sağlıklı bir öğün haline geliyor. Eğer etli kabak dolması tarifi arıyor yada etli kabak dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız "etli kabak dolması tarifi, etli kabak dolması nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Etli kabak dolması tarifi

Etli kabak dolması malzemeleri

2 kilogram orta boy kabak

1 büyük domates

Etli kabak dolması iç harcı için;

300 gram kıyma

1 orta boy soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Nane

Etli kabak dolması sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Su

Etli kabak dolması yapılışı

Öncelikle geniş bir kapta iç harç için gerekli tüm malzemeleri iyice yoğurun. Kabakları temizleyin ve ortadan kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun. Çıkan içleri iç harcına ilave edin. Kabaklara üstlerinden birer parmak boşluk kalacak şekilde iç harcından doldurup tencereye dizin. Ağızlarını domates dilimleri ile kapatın. Son olarak bir kasede salçayı biraz su ile açıp üzerinde gezdirin. Orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.



