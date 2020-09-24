Görüntüsü hafızalara kazınacak: Etli pay tarifi

Görüntüsüyle hafızalara kazınan lezzetine bayılacağınız etli pay tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için etli pay tarifi arıyor ya da etli pay nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Etli pay tarifinin püf noktaları için "Etli pay tarifi, etli pay nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Etli pay tarifi

Etli pay malzemeleri

6 kuzu gerdan eti

2 su bardağı haşlanmış nohut

3 havuç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı limon suyu

1 su bardağı sıcak su

Tuz

karabiber

Üzeri için

12 milföy hamuru

2 yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı çörekotu

Etli pay yapılışı

Havuçları temizleyip dilimleyin. Soğanları soyup küp doğrayın. Sarımsakları soyup ezin. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğan, sarımsak, limon suyu ve eti ilave edip et suyunu bırakıp çekene kadar soteleyin. Havuç, domates ve biber salçalarını ekleyip 3-4 dakika karıştırarak pişirin. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve nohudu ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp fırın kabına dökün. Kare milföy hamurlarını yağlı kağıt üzerine yan yana dizip çözülmesi için 5-6 dakika (hafif yumuşayana kadar) bekletin. Hamurları un serpilmiş tezgahın üzerine hafif sırt sırta yerleştirip tek bir yufka haline getirerek açın. Yufka şeklindeki hamuru fırın kabının üzerine yerleştirip fazlalıkları kesin ve kenarlarını kalıba elinizle bastırarak yapıştırın. Yemeğin pişme esnasında buharının çıkması için hamurun ortasına küçük bir delik açın. Artan hamurlardan 12 cm eninde uzun şeritler hazırlayın. Şeritleri kendi etrafında döndürüp gül şekli verin. Yumurta sarılarını hafif çırpıp fırça ile hamurun üzerine sürün ve üzerine çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 10-12 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Kuzu etini fırında pişirmeden önce sarımsakla ovarak tatlandırabilirsiniz. Fırın tepsisine aldıktan sonra üzerini alüminyum folyo ile kapatabilirsiniz.



