Dünya Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama

Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama

Dünya

Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama

İtalya’nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarılırken, havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 02:10 Son Güncelleme:
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yerel medya, patlamanın yanardağın güneydoğu kraterinde meydana geldiğini, gökyüzüne kilometrelerce duman yükseldiğini duyurdu.


Etna'ya en yakın kentlerden Katanya'da taş ve kül yağmuru olduğu bilgisi paylaşılırken; kentteki havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

DHA

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