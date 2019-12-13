Fenerbahçe Beko karşılaşmaya Sloukas, De Colo, Datome, Williams, Lauvergne beşiyle başlarken Anadolu Efes’in beşi ise Micic, Beaubois, Simon, Singleton ve Pleiss’tan oluştu. Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Singleton’ın skorer oyunuyla 4:11 kala gelen televizyon molasına 2 farklı üstün girdi: 10-12. Moladan 6-0’lık seri ile dönen ev sahibi ekip, 2:48 kala skoru 16-12’ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-20 önde kapattı.

2’nci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı’dan üst üste bulduğu sayılarla periyodun ilk 4 dakikasını 28-26 önde kapattı. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda sayı üretme konusunda sıkıntı çekerken Anadolu Efes, son 3 dakikaya 34-33 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen kalan 3 dakika sonunda ilk yarı 38-38 eşitlikle sonuçlandı.

Deplasman ekibi, son periyoda 59-49 önde girdi

3’üncü periyoda Larkin’in iyi oyunuyla başlayan Anadolu Efes, ilk dört dakikayı 43-47 önde geçti. Efes, Larkin’in serbest atış çizgisinden bulduğu üç sayıyla maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 43-53. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, son periyoda 59-49 önde girdi.

Son periyoda iki takımda hücumda tutuk başlarken Datome’nin sportmenlik dışı faulü sonrasında iki atışı sayıya çeviren Larkin, hemen ardından bir de isabet bularak farkı 14’e çıkardı: 54-68. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe Beko, skoru eritmeye çalışırken 2:56 kala Datome’den bulduğu üç sayılık basketle farkı 12’ye indirdi: 61-73. Fenerbahçe bu dakikadan sonra Kostas Sloukas’tan üst üste bulduğu 2 üçlükle skoru 67-73’e getirirken, Simon’un basket faulü ile Efes, farkı tekrar 9’a çıkardı: 67-76. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Efes, mücadeleden 81-73 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Sasa Pukl, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Ali Muhammed 2, Kalinic 10, Melih Mahmutoğlu 6, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

ANADOLU EFES: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Anderson 2, Sertaç Şanlı 15, Peters 3

1’İNCİ ÇEYREK: 22-20

İLK YARI: 38-38

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 49-59

MAÇ SONUCU: 81-73

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)