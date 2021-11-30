Ev eşyası kavgasında sevgilisini öldürmüştü... Cezası belli oldu!

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen olayda fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış ve bir çocuğu olan meslektaşı Muradiye Koçcu ile birlikte yaşamaya başladı. Evlerindeki ev eşyaları sebebi ile tartışan çiftten Muradiye Koçcu, şikayet ederek Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldı.

Karardan 3 gün sonra çiftin barışmasıyla Muradiye Koçcu, polise giderek şikayetinden vazgeçti ve Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Koçcu, iddiaya göre olay günü evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü Koçcu ve kız kardeşi Fatma Koçcu ile birlikte eve geldi.

YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ

Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda, evin önünde tartışma çıktı. Tartışmada Yunus Bozdağ, Muradiye Koçcu’yu yere yatırıp dövdü. Koçcu, çantasındaki bıçağı çıkarıp Bozdağ'a doğru savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bekleyen Muradiye Koçcu, suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Gözaltına alınan Muradiye Koçcu, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muradiye Koçcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koçcu'nun 'kasten adam öldürme' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasında karar çıktı. Muradiye Koçcu'ya önce müebbet hapis veren mahkeme heyeti, ardından suçu, haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirip, mahkemedeki iyi halini de göz önünde bulundurarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.