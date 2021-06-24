Ev hapsindeki iş insanını öldüren kişinin cezası belli oldu

İzmir’de, iş insanı Ahmet Kurtuluş'un (41) elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu dairesinde, tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı. Olayı gerçekleştiren Yener Toğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 tutuklu sanığa da 13,5 yıl ile 19,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de yargılandığı 69 sanıklı 'organize suç örgütü' davası kapsamında, Narlıdere'de sitedeki dairesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan iş insanı Ahmet Kurtuluş, 30 Mayıs 2019’da, üzerinde polis yeleği bulunan, kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Toğa, Bornova'da yakalandı. Soruşturma kapsamında Toğa ile olaya karıştıkları belirlenen Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Uğur Uygun, Hıfzı Ak, Hasan Akın, Mafer Keleş ve Muhammed Yaşar Yılmaz tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz ile Yener Toğa, Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın, Mafer Keleş, Uğur Uygun ve Yaşar Yıldız hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'tasarlayarak öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ceza verilmesi istendi.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen celsesinde mütalaa okundu. İddia makamı, Ahmet Kurtuluş’u öldüren Yener Toğa için 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mafer Keleş, Barış Yedibela, Erdal Kabakum ve Muhammet Yaşar Yılmaz için ‘'tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi' olmak suçlarından ayrı ayrı toplam 28 yıla kadar hapis cezası istendiği de yer aldı. Tutuklu sanıklar Hüseyin Hıfzı Ak ile Hasan Akın için 'tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından ayrı ayrı toplam 26 yıla kadar hapis cezası istenirken, Uğur Uygun için ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla hapis cezası istendiği mütalaada yer buldu. Arjantin'de yakalanan firari sanıkları Lider Camgöz ve Serkan Kurtuluş’un iade kararı beklendiği için dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

'BU OLAYDAN PARA ALMADIM'

Davanın karar duruşması bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar Muhammed Yaşar Yılmaz ve Mafer Keleş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu, diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık avukatları söz aldı. Hıfzı Ak’ın avukatı Alper Ayaeş, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu. Hasan Akın’ın avukatı Abdi Yaşar da geçen celsedeki, müvekkillerinin İzmir’e getirilmesi talebini yineledi. İddia makamı, talepleri reddetti. Kurtuluş ailesinin avukatı Özgür Senger ise mahkemeye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından heyetin söz verdiği sanıklar, beraatlerini talep etti. Son sözü sorulan Yener Toğa, pişman olduğunu belirtip, "Bu olaydan para almadım. Eğer para alıyor olsam hesabım boş olmazdı. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Arjantin’deki sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz’ün savunmalarının alınamadığı, haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarıldığı ve ülkeye iade taleplerinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve sanıkların iadesinin beklenmesine karar verdi.

Kurtuluş’u öldüren Yener Toğa, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet'ten toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘Suçu bildirmeme’ suçundan yargılanan Uğur Uygun’un beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıklara ‘tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulu silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlarından ceza verdi.

Heyet; Hüseyin Hıfzı Ak ve Erdal Kabakum’u 19 yıl 6’şar ay, Barış Yedibela ve Mafer Keleş’i 17’şer yıl 10 ay, Hasan Akın’ı 14 yıl 10 ay, Muhammed Yaşar Yılmaz’ı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



