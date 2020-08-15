Ev partileri İN kapalı gece kulüpleri OUT

HACI SABANCI - İŞ İNSANI

KURALLARA UYMAYAN MEKANA ADIM ATMAM

Ülkemizdeki insanlar bu virüsü hâlâ ciddiye almıyor ve yaşamlarına eskiden olduğu gibi devam ediyor. Bu kötü günleri geride bırakmamız ve o güzel, özgür günlerimize dönebilmemiz için her bireyin sorumluluk alması gerekiyor. Önümüzdeki zaman diliminde mekan seçiminde ilk tercihim terası ve bahçesi olan mekanlar olacak. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen, personeli maske kullanmayan mekanlara adım atmam.

AHU TUĞBAY - DEKORATÖR RESSAM

EN GÜVENLİSİ EV PARTİLERİ

İstanbul gece ve eğlence hayatının son zamanlarda zaten tadı kaçmıştı. Ben ve arkadaşlarım eskiden olduğu gibi kulüp ve barlara pek çıkmıyorduk. Özel bir günde toplanmamız gerekirse de kişi sayımıza uygun bir mekanı kapatıp biz bize eğleniyoruz. Bazı zamanlarda da birimizin evinde bir araya gelip güven içinde sosyalleşiyoruz. En güvenlisi ev partileri.

BERK SUYABATMAZ - İŞ İNSANI

GECE KULÜBÜ BENİM İÇİN ARTIK BİR HAYAL

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben ve yakın çevrem bu süreci son derece dikkatli geçirdik ve geçiriyoruz. Gece kulübü ve kalabalık barlara gitmek benim için artık bir hayal. Sosyal mesafe kuralına uyan restoran ve barlara gidiyorum. Önümüzdeki dönemde sadece COVID- 19’dan korunmak için her şeyi yapan arkadaşlarımızla evlerde toplanıp sohbet edip eğleneceğiz.

ELİF DÜRÜST - İŞ İNSANI

BENİM İÇİN BARDA SOHBET DÖNEMİ BİTTİ

Hem ailem hem de yakın çevrem bu virüsü çok ciddiye aldı ve nasıl yaşanması gerekiyorsa öyle yaşadık. Kurallara titizlikle uydum ve sosyalleşmekten geri kalmadım. Pandemi kurallarına titizlikle uyan, güvendiğim, avlusu ve terası olan restoranlara gittim. Benim için barda sohbet dönemi bitti. Önümüzdeki sezonda yaşamıma ve sosyal hayatıma böyle devam edeceğim.

CANSEN YENİ KUT - MEDİKAL ESTETİK UZMANI

YEME-İÇME SEKTÖRÜ AYAKTA KALSIN DİYE PAKET SERVİS TALEP EDİYORUM

Hasta sayıları gösteriyor ki önümüzdeki günlerde de pandemi devam edecek. Hem kendim hem ailem için kapalı mekanları tercih etmemeye devam edeceğim. Temiz hava alan mekanları seçmenizi bir doktor olarak öneriyorum. Yeme-içme sektörü hepimiz için son derece önemli. Bu sektörün ayakta kalmasına destek olmak için gidemediğim işletmelerden evime paket servisi talep ediyorum.

ASLI KUSEYRİOĞLU - CHERIE FLOWERS&EVENTS

İKİ AYRI DANS PİSTİ YAPTIK

Yaz aylarında yapılan, nişan, düğün ve diğer etkinlikler neredeyse bitme noktasına geldi. Organizasyonlardaki misafir sayısı alt sınırlara çekildi. Evlerin bahçelerinde yaptığımız organizasyonlarda sosyal mesafe kurallarını ekstra uyguluyoruz. Dans pistindeki yoğunluğu önlemek için iki ayrı dans pisti yaptık. Bu süreçte edindiğimiz tecrübelerle kış aylarında daha güvenli, keyifli, eğlenceli organizasyonlar yapacağız.

KAYA DEMİRER - TURYİD BAŞKANI

HAFTA İÇİ DİNGİN MÜZİK KEYFİ

Önümüzdeki sezonda açık alanı, terası ve bahçesi olan işletmeler daha avantajlı olacak. Çünkü açık alanda olmak misafirlerimize kendilerini daha güvende hissettiriyor. Nişantaşı’ndaki mekanım Frankie’nin üstü, açılır kapanır tavan sistemine sahip. Üstelik terası da var. Soğuk havalarda bile tavanı sık sık açıp mekanı havalandıracağız. Hafta içi canlı müzik grupları misafirlerimizi dingin müziğin keyfine doyuracak. Hafta sonları da misafir kapasitemizi azaltıp eskiden beri çalıştığımız, hareketli müzik yapan sanatçılarla çalışacağız.

SAFFET EMRE TONGUÇ - GEZGİN, REHBER

KÜÇÜK GRUPLARLA ÜLKE İÇİNDE BUTİK GEZİLER

Bu sonbaharda sadece Türkiye sınırları içinde geziler düzenleyeceğim. İlk rotam Adatepe. Eskiye nazaran daha küçük gruplarla seyahat edip güvenilir butik otellerde kalacağım. Adatepe’de üç Rum evinden oluşan İda Otel’de konaklayacağım. ‘Mitolojinin İzinde Kaz Dağları’ gezimizde misafirlerime mitolojiyi anlatacağım ve yürüyüşler yapacağız. Sonra da Cunda, Ayvalık ve Bergama’yı keşfe çıkacağız. Ekim’de Eceabat’ta 600 dönüm arazi üzerindeki Caeli Otel’e gidip orada bağ hasadı yapacağız. Ardından Marmaris’te 60 dönüm arazi içine kurulu olan Tasigo Otel’de konaklayıp zeytin hasadı yapacağız.

BARIŞ TANSEVER - SUNSET GRILL&BAR

ALÇAK TAVANLI MEKANLAR BU SEZON ZORLANACAK

Pandemiye rağmen beklediğimden daha iyi bir yaz sezonu geçirdik. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını taviz vermeden uyguladık ve güvenli turizm sertifikası aldık. Bunun neticesinde yıllardır yaz tatillerini Saint Tropez’de, Mykonos’ta, geçiren Türk misafirlerimizin güvenini kazanarak ilgi odağı olduk. Yedi metre yüksekliği olan ve dışarıdan temiz hava verebildiğimiz özel bir şemsiyemiz var. Bu şemsiyenin altında hizmet veriyoruz. Basık ve alçak tavanlı, temiz hava kullanamayan mekanlar bu süreçte zorlanacaktır.

ÖZGE ULUSOY - MODEL, SUNUCU

OTEL RESTORANLARINA DAHA ÇOK GÜVENİYORUM

Bu virüs herkese temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tüm dünya kötü bir dönem geçiriyor. Bunu aşmak için herkesin kurallara eksiksiz uyması gerekiyor. Pandemi sürecini fazla sosyalleşmeden geçirdim. Mekan tercihinde önceliğim; geniş, ferah ve mümkünse açık alanı olan yerler. Dünya markası otellerin restoranları bence en güvenilir adresler.

EMRE ERGANİ - İŞLETMECİ

MİSAFİRLERİMİZE ÖNCE GÜVEN VERMELİYİZ

Misafirler, köklü müesseseleri ve uluslararası otelleri tercih ediyor. Bu dönemde en önemli şey güven duymak. Karaköy’deki JW Marriott İstanbul Bosphorus’un içinde farklı konseptte beş mekan işletiyorum. Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz’ı gören mekanlarımız standartların üzerinde hijyen önlemleri aldı ve bunu misafirlerimize hissettiriyoruz. Çünkü misafirlerimize önce güven vermeliyiz.