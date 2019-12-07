Ev tavanı temizliği zor olduğundan genellikle ihmal edilen noktalardan biridir. Ev tavanı zamanla tozlanabilir, örümcek ağı sarabilir veya herhangi bazı lekeler oluşabilir. Bu nedenlerden dolayı ev tavanı nasıl temizlenir bilmek gerekir. Eğer "ev tavanı nasıl temizlenir, ev tavanı temizleme yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.

Ev tavanı nasıl temizlenir? Tavan temizleme yöntemleri

Tavan temizliği yapmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi uzun sopalı bir süpürge edinmektir. Eğer süpürgeniz yoksa boya merdiveniyle de temizleyebilirsiniz.

Tavan silme kovanızdaki suyun içerisine bir miktar çamaşır suyu eklemeniz tavandaki toz ve lekelerden arınmanızı sağlar.

Eğer tavanınız da örümcek ağları varsa silmeden önce elektrikli süpürgeyle çekmek işinizi kolaylaştıracaktır.

Tavanınız da kabarıklık veya rutubet lekeleri varsa temizlemeden önce zımpara ile kazımanız gerekir.

Kimyasal madde kullanmadan tavanı temizlemek istiyorsanız tavan silme suyunuza karbonat ve sirke eklemelisiniz.

Tavanınızdaki inatçı lekeleri çıkartmaya çalışıyorsanız yarım kesilmiş limonu dairesel hareketlerle lekenin üzerinde gezdirin.

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