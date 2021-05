Su elementi olan Yengeç'te Venüs besleyicidir, koruyucudur, duyarlıdır, bereketlidir. Duygusal güvence bulduğu ortamda güzel hisseder. İlişkiler konusunda İkizler’deki kararsız Venüs, artık Yengeç’te bağlılık ve sadakat arzusu içindedir. Aile, yuva, ev çok önem kazanır.

Evi Güzelleştirmek * Evde Güzelleşmek * Ev Yapımı Güzellik Ürünleri

Ev dekorasyonu için uygun olan bu dönem, sadece evi değil evde kendimizi güzelleştirmek için de ideal! “Home SPA” diye anılan evde profesyonel bakım uygulayabileceğiniz ürünlerle gençleşebilir, “DIY” (Do It Yourself) “Kendi Ürününü Kendin Yap” akımını benimseyebilir, mutfağınızı kozmetik kimya laboratuvarına çevirebilirsiniz. Yengeç burcu medikal astrolojide mideyi yönetir. Venüs’ün Yengeç burcu seyahatinde doğal besinleri hem içten hem dıştan tüketerek sağlık ve güzellik faydalarından maksimum düzeyde yararlanabiliriz. Hele bu bakımları aile bireyleri ile beraber uygularsak Yengeç’teki Venüs’ü çok da mutlu etmiş oluruz.

Bir tarif de benden…

AntiAging Maske – tüm ciltler için

*1 çay kaşığı zerdeçal

*1 yemek kaşığı lor peyniri

*2 damla taze sıkılmış limon suyu

Malzemeleri karıştırıp göz çevresi hariç tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulayın. (Saklanmaz, taze hazırlanıp uygulanır.)

Sınır Dışı Venüs

Astronomik bir terim olan sınır dışı ne demektir? Bir gezegen, göksel ekvatordan Güneş’in maksimum deklinasyonu olan 23° 27’ uzaklığı aşarsa sınır dışına taşmış olarak adlandırılır. Astrolojiye göre sınır dışına taşmış gezegenler dengesiz, sıra dışı, aşırılıklara kaçan eğilimler gösterebilir.

Estetik ve ilişkiler gezegeni Venüs, 23 Mayıs–18 Haziran 2021 tarihleri arasında sınır dışında olacak. İlişkilerde aşırı duygusallık, olağan dışı tepkiler yaratabilir, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Estetik, sanat ve güzellik alanlarında ise bu sıra dışılık yaratıcılığı tetikleyebilir. Yeni akımları denemek, kendimizi yenilemek, güzellik anlayışımızı baştan yazmak için harika bir zamandayız diyebiliriz.

İki Tutulma Arasındayız

Eskiler “iki bayram arası evlilik olmaz” derlerdi. Ben de “iki tutulma arası direnme, akışta kal” diyorum. Tutulmalar, ani değişimleri beraberinde getirebilir. Değişime direnmek, bu dönemlerde krizlere sebep olur. Oysa dönüşümü kabullenmek, geçmişle vedalaşıp geleceğe doğru emin adımlarla yürümek yaşamı kolaylaştıracaktır. Yoğun enerjilerin olduğu tutulma dönemlerinde stres seviyesi yükselir. Önceki yazılarımda stresin yaşlandırıcı etkilerinden detaylı bahsetmiştim. Kısaca hatırlarsak, sürekli yoğun stres altında kalırsak stres hormonları salgılarız ve bunların aşırı salgılanması yaşlandırıcı etkiler yaratır. Dolayısıyla böyle dönemlerde stresli ortamlardan ve kişilerden uzak durmak, kendimizi rahatlatıcı aktiviteler yapmak, yoğun enerjiyi stres yerine verimli işlere aktarmak, erken yaşlanmamızı önleyecek, belki de en etkili antiaging bakımı sunacaktır.

Tutulmalar arasında kalmış ve bu stresi atmak için kendimizi yemeğe veriyorsak büyük hata yapıyoruz demektir. Aşırı yeme içme vücudu yoracağından dolayı, yoğun enerjilere maruz kaldığımız tutulma dönemlerinde hızlı yıpranmamızı ve yaşlanmamızı tetikleyecektir. Özellikle tutulma haftalarında ve iki hafta arayla gerçekleşen tutulma aralarında hafif ve dengeli beslenmek sağlık ve gençlik adına yapabileceğimiz en önemli hareketlerin başında gelir.

Bu dönem dengede kalmak her bakımdan büyük önem taşır. Beslenmede denge, uykuda denge, tüketimde denge, ilişkide denge, duygusallıkta denge, denge, denge ve hep denge 😊

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.