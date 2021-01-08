Aracınızı kendiniz temizliyorsanız size önereceğimiz birkaç yöntemle oto kuaförden çıkmış gibi bir araca sahip olabilirisiniz. Peki, ev yapımı oto yıkama şampuanı nasıl yapılır? Evde araba yıkama şampuanı yapımı...

Evde oto yıkama şampuanı yapımı

Arabanızı temizlemek için ilk olarak oto şampuan yapımı ile başlayın. Araç yıkama kovanıza yarım çay bardağı saç şampuanı, yarım çay bardağı saç kremi ekleyin. İyi karıştırarak arabanıza yumuşak uçlu bir fırça veya sünger yardımıyla sürün. Daha sonra durulayın.

Bu yöntem sayesinde aracınız hem parlayacak hem de hasar görmeden temizlenecektir.

Araç temizliğinde kullanabileceğiniz ayrı bir yöntem ise kabartma tozu karışımı. 4 litrelik suyun içine çeyrek fincan kabartma tozu ekleyip iyice çalkalayın. Daha sonra aracınızı bu su ile temizleyin.

Aracınızın ön camında lekeler oluşuyorsa kola püskürterek temizlemeyi deneyin. Bu yöntem oldukça işe yarayacaktır.

Farlarınız mat duruyorsa cam silme suyu sıkıp pamuklu bir kumaş yardımıyla farlarınızı silin. Parladığını göreceksiniz.

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