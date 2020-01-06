Evcil hayvan sahiplerinin tüyleri temizlemesine yardımcı olacak 6 pratik bilgi
Evde bir hayvan beslemek oldukça güzel bir tercih. Kedi, köpek gibi bir sürü evcil hayvan beslemek sorumluluk gerektirdiği gibi kişisel gelişime de olumlu destek sağlamaktadır. Evcil hayvanlar ev ortamında bakılıyorsa temizlik açısından sahiplerini biraz zorlayabilirler. Evinizde baktığınız evcil hayvanınızın tüylerini temizleme konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız "evcil hayvan sahiplerinin tüyleri temizlemesine yardımcı olacak 6 pratik bilgi" haberimize göz atın.
Hayvanların, insanların kişisel gelişiminde sağladığı destek bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle çocuklarda kişisel gelişim için oldukça yararlıdır. Evinizde tüylü dostlarınız varsa ve tüylerin temizliği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız "evcil hayvan sahiplerinin tüyleri temizlemesine yardımcı olacak 6 pratik bilgi" detaylar haberimizde.
Evcil hayvan sahiplerinin tüyleri temizlemesine yardımcı olacak 6 pratik bilgi
- İlk olarak evinizde tüy ve toz toparlama rulolarından bulundurun. Tüylü dostlarımızın bıraktığı tüyleri kıyafetlerden, koltuklardan veya halılardan rahatlıkla temizlemenize yardımcı olacaktır. Üst tabakası olduğunda bandı çıkartıp alt tabakaya geçebileceğiniz için oldukça uzun süre kullanım sağlayacaktır. Eğer rulo bulamıyorsanız koli bandı da aynı görevi görecektir.
- Evinizde tüylü dostlarınızın tüyü çok fazla varsa temizliğe ilk olarak toz almakla başlayın. Tozu alırken bezinizi ıslatmayı unutmayın. Bu sayede havada uçuşması yerine beze yapışacaktır. Ardından kuru bezle silerseniz su lekesi kalmayacaktır.
- Evinizi her gün süpürmeye özen gösterin. Bu sayede tüyler fazla biriktirmeyecek ve etrafa çok yayılmayacaktır. Elektrik süpürgenizin fırçasını açmanız süpürürken tüyleri daha kolay toplamanızı sağlayacaktır.
- Koltuklarınızı da elektrik süpürgesiyle süpürmeniz tüylerden daha çabuk kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Eğer süpürgeniz de koltuk için aparat yoksa fırça yardımıyla da tüylerden kurtulabilirsiniz.
- Süpürdükten sonra evinizi silmek tüylerin çoğunu silme bezine toplayacağı için hemen hemen bütün tüylerden kurtulmanızı sağlamış olacaktır.
- Balkon, bahçe gibi açık alanda her gün veya gün aşırı tüylü dostlarımızı tarakla tarayarak evdeki tüy miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.
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