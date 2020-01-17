Evcil hayvanların maskelerini yapıyorlar

Gün geçmiyor ki Japonya'da farklı bir trend moda olmasın! Japon firmaları Shindo Rinka ve Workshop 91, evcil hayvan sahiplerine farklı bir deneyim sunuyor. Firmalar, evcil hayvanların giyilebilir ve aşırı gerçekçi maskelerini üretiyor. Shindo web sitesine giren evcil hayvan sahipleri, sevimli dostunun net bir fotoğrafını yollayarak onun maskeye dönüşmesini istiyor. Evcil hayvan maskelerinin fiyatı ise 2 bin 700 dolar, yani 15 bin 808 dolar.





Maskenin yapım süreci ise, önce bir kalıp oluşturulmasıyla başlıyor. Daha sonra evcil hayvanın kürkü şekillendiriliyor ve aynı renk ve desenlere boyanıyor.

Kedi patisi çorapları

Uyanık girişimciler, bu fikirden yola çıkarak kedi patisi çorapları üretti. Kedi sahipleri birer çift kedi patisi çorabı satın almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.





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