Pratik Bilgiler Evde beton saksı nasıl yapılır?

Evde beton saksı nasıl yapılır?

Pratik Bilgiler

Evde beton saksı nasıl yapılır?

Son zamanların en trend saksı modellerinden biri olan beton saksıları evinizde kolaylıkla yapabilirisiniz. Evde beton saksı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tüm detaylarıyla beton saksı yapımı...

27 Şubat 2021, Cumartesi 11:07 Son Güncelleme:
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EVDE BETON SAKSI YAPIMI

Malzemeler

  • Çabuk kuruyan çimento
  • Silikon kalıp
  • Ağırlık yapması için taş
  • Su
  • Karıştırma kabı
  • Akrilik boya
  • Kağıt bant

Beton saksı yapılışı

Çimentoyu su ile karıştırın ve kaç tane saksı yapmak istiyorsanız silikon kalıplara paylaştırın. Çimentoların üzerine ağırlık yapması için plastik ve onun üzerine taş koyun. Donmasını bekleyin. Donduktan sonra ağırlıkları alın ve yeteri kadar toprak koyup çiçeklerinizi el yapımı saksılarınız içine yerleştirin. İsterseniz sade görüntüsüyle bırakın isterseniz de bantlarla desen oluşturup akrilik boya ile boyayın.

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