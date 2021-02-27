Evde beton saksı nasıl yapılır?

EVDE BETON SAKSI YAPIMI

Malzemeler

Çabuk kuruyan çimento

Silikon kalıp

Ağırlık yapması için taş

Su

Karıştırma kabı

Akrilik boya

Kağıt bant

Beton saksı yapılışı

Çimentoyu su ile karıştırın ve kaç tane saksı yapmak istiyorsanız silikon kalıplara paylaştırın. Çimentoların üzerine ağırlık yapması için plastik ve onun üzerine taş koyun. Donmasını bekleyin. Donduktan sonra ağırlıkları alın ve yeteri kadar toprak koyup çiçeklerinizi el yapımı saksılarınız içine yerleştirin. İsterseniz sade görüntüsüyle bırakın isterseniz de bantlarla desen oluşturup akrilik boya ile boyayın.



