Evde beton saksı nasıl yapılır?
Son zamanların en trend saksı modellerinden biri olan beton saksıları evinizde kolaylıkla yapabilirisiniz. Evde beton saksı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tüm detaylarıyla beton saksı yapımı...
27 Şubat 2021, Cumartesi 11:07 Son Güncelleme:
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EVDE BETON SAKSI YAPIMI
Malzemeler
- Çabuk kuruyan çimento
- Silikon kalıp
- Ağırlık yapması için taş
- Su
- Karıştırma kabı
- Akrilik boya
- Kağıt bant
Beton saksı yapılışı
Çimentoyu su ile karıştırın ve kaç tane saksı yapmak istiyorsanız silikon kalıplara paylaştırın. Çimentoların üzerine ağırlık yapması için plastik ve onun üzerine taş koyun. Donmasını bekleyin. Donduktan sonra ağırlıkları alın ve yeteri kadar toprak koyup çiçeklerinizi el yapımı saksılarınız içine yerleştirin. İsterseniz sade görüntüsüyle bırakın isterseniz de bantlarla desen oluşturup akrilik boya ile boyayın.