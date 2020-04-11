Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı
Katkı maddesi olmadan evde kendiniz doğal bulaşık makinesi deterjanı yapabilirsiniz. Eğer evde doğal bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır merak ediyor ya da doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışını öğrenmek istiyorsanız "Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır, doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı" haberimize bir göz atın.
11 Nisan 2020, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Mutfak araç ve gereçlerinin katkı maddesiz deterjanla temizlemek istiyorsanız "Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır, doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı" haberimize bir göz atın.
Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı
Malzemeler
- 1 su bardağı çamaşır sodası
- 2 su bardağı limon tuzu
- 1/2 su bardağı kaya tuzu
- 1 su bardağı karbonat
- 1 su bardağı boraks
- 20-30 damla limon yağı
Bulaşık makinesi deterjanı yapılışı;
Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin. Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.