Pratik Bilgiler Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı

Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı

Pratik Bilgiler

Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı

Katkı maddesi olmadan evde kendiniz doğal bulaşık makinesi deterjanı yapabilirsiniz. Eğer evde doğal bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır merak ediyor ya da doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışını öğrenmek istiyorsanız "Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır, doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı" haberimize bir göz atın.

11 Nisan 2020, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mutfak araç ve gereçlerinin katkı maddesiz deterjanla temizlemek istiyorsanız "Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır, doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı" haberimize bir göz atın.

Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı

Malzemeler

  • 1 su bardağı çamaşır sodası
  • 2 su bardağı limon tuzu
  • 1/2 su bardağı kaya tuzu
  • 1 su bardağı karbonat
  • 1 su bardağı boraks
  • 20-30 damla limon yağı

Bulaşık makinesi deterjanı yapılışı;

Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin. Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.

İlgili Haberler
Evde çamaşır deterjanı nasıl yapılır? Doğal çamaşır deterjanı yapımıEvde bulaşık deterjanı nasıl yapılır? Ev yapımı doğal bulaşık deterjanı

Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüse karşı ev temizliği nasıl olmalı?