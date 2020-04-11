Mutfak araç ve gereçlerinin katkı maddesiz deterjanla temizlemek istiyorsanız "Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır, doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı" haberimize bir göz atın.

Evde bulaşık makinesi deterjanı nasıl yapılır? Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapılışı

Malzemeler

1 su bardağı çamaşır sodası

2 su bardağı limon tuzu

1/2 su bardağı kaya tuzu

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı boraks

20-30 damla limon yağı

Bulaşık makinesi deterjanı yapılışı;

Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin. Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.