Türkiye Evde çıkan yangından duşa girerek kurtuldu

Evde çıkan yangından duşa girerek kurtuldu

Türkiye

Evde çıkan yangından duşa girerek kurtuldu

Bursa'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan çift itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı evde kalanlardan biri duşa girip kendisini ıslatarak kurtuldu.

19 Aralık 2020, Cumartesi 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkez Bursa Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ersin P. ile sevgilisi Göknur O.’nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Sevgilisi Ersin P.’nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O., "Ersini kurtarın, Ersin içeride, yardım edin’’ diye cinnet getirmesi kameralara yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.’ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

1 saat sonra kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri Ersin P.’yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA


İlgili Haberler
Yangında ev küle döndüOnların sevgisini hak etmiyoruz! Hamile köpek yangından 4 kişiyi kurtardı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bir nefes sıhhat
Rauf Tamer
Hakan Çelik
İstanbul hızlı toparlanacak
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zekalı bankacılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sıfır diye internetten aldığı telefonun içinden mesajlar ve arama kayıtları çıktı