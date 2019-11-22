Evde hayvan beslemenin 7 faydası

Evde hayvan beslemenin sağlık ve psikoloji açısından insanlara çeşitli faydası vardır. Kedi, kuş, köpek hatta kaplumbağa gibi evcil hayvanlar, sorumluluk duygunuzun gelişmesi ve kendinizi yalnız hissetmemenizi sağlamanın yanı sıra birkaç yararlı faktör daha sağlar. Evde hayvan beslemenin faydaları nedir diye soracak olursanız; sorumluluk, mutluluk, dostluk, duyarlılık, sosyallik, sağlık ve kondisyon şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Şimdi evde hayvan beslemenin faydalarına bir de yakından bakalım.

1-Sorumluluk

Evcil hayvan beslemek sorumluluk sahibi bir birey olmanızı sağlar. Sabah akşam mama vermek ve gezmeye çıkarmak, sularını değiştirmek, oyun oynamak, kedi ve köpekleri dönem dönem yıkamak, muhabbet kuşlarına, papağanlara ve köpeklere eğitim vermek gibi görevler siz farkında olmadan hayatınızı şekillendirir ve sorumluluğunuzu artırır.

2-Mutluluk

Hayvanlarla oyun oynamak, akvaryumdaki balığınızı izlemek, kuşunuzun ötüşlerini işitmek vücudunuzun mutluluk hormonları salgılamasını sağlar. Bu sayede kendinizi daha az stresli, daha çok mutlu hissedersiniz. Bu da tansiyonunuzu düzenleyerek kalp krizi riskini düşürür.

3-Dostluk

Hayvanların dostlukları kendinizi iyi hissettirir. Bir kedi ya da bir köpek mutsuz, yorgun olduğunuzda yaydığınız titreşimlerle ve beden dilinizle bunu çok iyi anlayacaktır. Kediler üzgün olduğunu hissettiği sahibinin kucağına oturup mırıldayarak, köpekler ise koklayıp yalayarak adeta "lütfen üzülme, ben yanındayım" mesajı verirler. Bu sayede kendinizi yalnız hissetmezsiniz.

4-Duyarlılık

Hayvanların dostlukları kendinizi iyi hissettirir. Bir kedi ya da bir köpek mutsuz, yorgun olduğunuzda yaydığınız titreşimlerle ve beden dilinizle bunu çok iyi anlayacaktır. Kediler üzgün olduğunu hissettiği sahibinin kucağına oturup mırıldayarak, köpekler ise koklayıp yalayarak adeta "lütfen üzülme, ben yanındayım" mesajı verirler. Bu sayede kendinizi yalnız hissetmezsiniz.

5-Sosyallik

Evcil hayvan sahipleri, evcil dostlarının başka insanların evcil dostlarıyla bir araya gelip sosyalleşmesini sağlarken bir yandan da kendileri sosyalleşmiş olurlar. Örneğin; köpeğinizi gezdirirken yanınıza gelip köpeğinizi seven bir insanla sohbet etmeniz bile sizi sosyalleştirir.

6-Sağlık

Köpekler ve kediler sahiplerinin duygusal durumlarını ve sağlık durumlarını çoğu zaman önceden sezinleyebilir. Bu sayede tedbir alabilir, erken teşhis sayesinde riskli hastalıklardan vaktinde tedavi olarak kurtulabilirsiniz. Böylece bu hastalıkların neden olacağı psikolojik çöküntünün de önüne geçmiş olursunuz.

7-Kondisyon

Evcil dostlarınızı gezdirmeye çıkardığınız ve oyun oynadığınız zaman kendiniz içinde günlük yapmanız gereken egzersizinizi aksatmamış olursunuz. Düzenli egzersiz yapmak da sağlığınızı korur ve depresyon riskinizi azaltır.



