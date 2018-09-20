Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan biri olan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü geçen yıl bitiren İbrahim Özek, "Türkiye birinciliği" hedefiyle ocak ayında 2018 KPSS’ye evde hazırlanmaya başladı.

Günlük 1-2 saat olan çalışma süresini sınava 1,5 ay kala 7-8 saate kadar çıkaran İbrahim Özek, babasının desteğiyle aldığı kaynak kitaplarla KPSS'ye hazırlandı. Sınavda genel yetenek ve genel kültürde 57’şer doğru 3’er yanlışla lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başaran İbrahim Özek, KPSS-P3 puan türünden 100, KPSS-P1’den 99, KPSS-P2’den 99,5 puan aldı.

'DENEME SINAVI AĞIRLIKLI DEVAM ETTİM'

İbrahim Özek, hedef odaklı çalıştığını ve çalışma planını harfiyen uyguladığını söyledi. İlk kez 2016 yılında girdiği KPSS’de iyi bir puan almasına rağmen ilk 100’e giremediğini anlatan İbrahim Özek, "Bu sefer daha iyisi neden olmasın diyerek ocak ayında tekrar çalışmaya başladım" dedi.

Sınava hazırlananlarda son aylarda kopmalar olduğuna işaret eden İbrahim Özek, bunun farkına vararak sınav yaklaştıkça daha çok çalıştığını söyledi.

'GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM'

Arkadaşları ve ailesinin desteğini, duasını her zaman yanında hissettiğini vurgulayan İbrahim Özek, "Türkiye birincisi olduğumu görünce çok sevindim. Sevincimi arkadaşlarım ve ailemle paylaştım. Beklentiyi karşıladığım için mutlu oldum. Sınava hazırlanma aşamasını beraber geçirdiğim arkadaşlarımın da yüksek puan alması sevincimi daha da artırdı. Sonuçta başarı kolektif bir üründür" ifadesini kullandı.

'BEN OKUYAMADIM AMA ÇOCUKLARIMI OKUTTUM'

Baba Cemal Özek de çok istemesine rağmen okuyamadığını fakat çocuklarını okutmaya büyük gayret gösterdiğini belirtti. İlçede çiftçilik yaptığını dile getiren Cemal Özek, en büyük mutluluğunun çocuklarının başarısına şahit olmak olduğunu anlattı. Oğlu İbrahim’in ailenin gurur kaynağı olduğunu belirten Cemal Özek şöyle konuştu:

"Oğlum üniversiteden mezun olduktan sonra evde sınava hazırlandı. Fırsat bulduğunda bahçe işlerinde bize yardımcı da oluyordu. Onunla başımız dik. Hem ailemizin ve ilçemizin hem de ilimizin gururu oldu. Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. İbrahim’in Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğimde ilk önce biraz şaşırdım sonra çok sevindim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

AA







