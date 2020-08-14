Evde klima nasıl temizlenir?

Hem performansını arttırmak hem de sağlık açısından daha faydalı olması için klimaları belirli sürede bir temizlemek gerekir. Peki, klima nasıl temizlenir? Sirke ile klima temizliği nasıl olur? Klima dış ünitesi temizliği nasıl yapılır? Klima temizliği ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Klima nasıl temizlenir?

Klimalar hassas elektronik donanıma sahip aletlerdir. Düzenli temizlikleri yapılacağında kullanım kılavuzlarında belirtilen direktiflere göre kapakları açılarak ön filtrelerine erişim sağlanmalıdır. Klimalarınızı kullandığınız zamanlarda 2 haftada bir temizlemek için bu filtreyi temizlemeniz ve klima kullanım talimatlarına uymanız yeterli olacaktır.

Klima filtrelerinin basitçe ev ortamında temizlenmesi için sırasıyla şu yollar izlenmelidir;

Klimanızın kullanma talimatlarında belirtildiği şekilde kapağını açıp ön filtresine erişiniz.

Filtreyi dikkatlice yerinden çıkararak küvetinizde veya lavabonuzda su ile nazikçe yıkayınız. Kullandığınız suyun soğuk olması gerekmekte ve herhangi bir deterjan ya da temizlik maddesi kullanımı gerektirmemektedir. İsterseniz beyaz sirke ile yıkayabilirsiniz.

Nazikçe temizlediğiniz klima filtrenizi uygun ortamda bilhassa güneşte kurutabilirsiniz.

İhtiyaç duyarsanız filtrenin ardında açılan klima bölgesini elektrikli süpürgenizi orta şiddette çalıştırarak fırça ağzı ile sert hamleler yapmaksızın süpürebilirsiniz.

Klima dış ünitesi temizliği

Klima dış ünitesi zamanla oda içerisinde tozu üzerine hapseder ve rengi değişmeye başlar. Bunu önlemek için 4 ayda bir mineralli krem deterjanla silinmesi yeterli olur.



