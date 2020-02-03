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Evde kuru şampuan nasıl yapılır? Ev yapımı doğal kuru şampuan

Evde kuru şampuan yapımı için malzemeler

- 4 çorba kaşığı karbonat/kabartma tozu

- 4 çorba kaşığı mısır nişastası

- 10 damla esansiyel bitkisel yağ (Kokusunu beğendiğiniz herhangi biri)

- Kapaklı bir saklama kabı

Evde kuru şampuan yapılışı:

Bütün malzemeleri cam bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra uygularken kullanılmayan bir allık fırçasıyla saç diplerinize uygulayın.