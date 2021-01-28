Evde lor peynir nasıl yapılır? Ev yapımı lor peynir tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Ev yapımı lor peyniri tarifi ile enfes lor peynirleri yapabilir ve daha sağlıklı beslenmenizi sağlayabilirsiniz. Kendi lor peynirini evde yapmak isteyenler evde lor peynir nasıl yapılır merak ediyor. Ev yapımı lor peynir tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
28 Ocak 2021, Perşembe 13:02 Son Güncelleme:
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Kahvaltıların vazgeçilmezi olan lor peyniri evde kendiniz yapmayı denediniz mi? oldukça basit olan bu yöntemle evde lor peynir nasıl yapılır hep birlikte öğreniyoruz. Tadını çok seveceğiniz ev yapımı lor peynir tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Ev yapımı lor peynir tarifi
Ev yapımı lor peynir malzemeleri
- 1,5 kg çiğ süt
- 1 adet limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Ev yapımı lor peyniri yapılışı
Sütü derin bir tencerede kaynatıp içine limon suyu ya da sirkeyi ekleyin ve karıştırın. Süt kesilmeye başlar. Kesilen sütü birkaç dakika daha kaynatıp içinde oluşmaya başlayan topakları kevgirle toplayın. Tüm süt kesilip peynir olana kadar bu işlemi sürdürün. Topladığınız peynirleri temiz bir tülbent ve süzgeç yardımıyla suyu iyice akana kadar süzün. Tuzunu da eklediniz mi lorunuz hazırdır. Bu buzdolabında peynir 2-3 gün dayanabilir. Tencerede kalan su bir dahaki sefere peynir yaparken peynir altı suyu olarak kullanılabilir veya çorbalara ekleyebilirsiniz.