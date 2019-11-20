Evde profesyonel saç bakımı nasıl yapılır?

1- Saçları sıcak suyla yıkamak zararlı mı?

Saç derisinde üretilen yağın fazlası saç sağlığı için belki kötü fakat saç derimizin ve tellerinin bu yağa ihtiyacı var. Eğer bu yağı tamamen ortadan kaldırırsanız çabuk kırılan, kuru ve donuk saçlarınız olur. Çok sıcak suyla yıkanırsanız saç derisindeki yağ tamamen ortadan kalkar. Belki 15 günde bir sıcak suyla yıkanmanın zararı olmaz ancak haftada 2-3 kez saçlarınızı sıcak suyla şampuanlıyorsanız bir süre sonra saçlarınız kurur. Saçları soğuk suyla yıkamak, sıcak suya göre avantajlı. Böylece saç derisindeki kan dolaşımı artar. Saç derisindeki kan miktarı arttıkça saç kökündeki hücrelere giden oksijen miktarı da artar. Dolayısıyla saç sağlığınız iyileşir. En iyisi siz, ılık suyla saçlara masaj yaparak yıkayın. Peki saçlar ne kadarda bir yıkanmalı? Saçların incelmesinin de yolunu açan sık yıkama alışkanlığınızı da bırakın. Sağlıklı saçlar için gün aşırı olacak şekilde haftanın 3 günü saçlarınızı yıkamanız yeterli. Özellikle saçlarınız boyalıysa sıcaklığın yüksek olması saçlarınızdaki boyanın ömrünü de azaltır. Saçlarınızı boyuyorsanız boyadıktan sonra iki gün yıkamamanız tavsiye edilir.





2- Saçlara bal masajı

Bal, insanların tatlı ihtiyacını en doğal şekliyle karşılayan, güçlü bir etkisi olan bir besin. Vücuda olduğu kadar saça da faydalı. Bal saç derisini onarır ve daha güçlü olmasını sağlar. Özellikle kepek sorunu olan ve saç derisi kuru olanlar için tedavi edicidir. Bal saçlara uygulandığı zaman canlılık verir ve parlak görünmesine yardımcı olur. Yapısında bulunan vitamin ve mineraller sayesinde saçı nemlendirir, kırılmalara ve kopmalara karşı korur. Saçın ihtiyacı olan nemi sağlayarak, saç derisindeki kuruluğu ve kepeklenmeyi azaltır. Bal fazla işlem görmüş, boyanmış, föne maruz kalmış saçlar için de ideal bir çözüm.





3- Badem yağıyla saçınızı nemlendirin

Saç uçlarınız kırıksa ve saçınız çabuk uzamıyorsa, badem yağı ile bakım yapmalısınız. Saçlarınıza düzenli badem yağı uygularsanız yumuşar ve şekil alması kolaylaşır. Ayrıca yumuşayan saçlar kırılmalara karşı daha dayanıklı olacağından sürekli uçlarından aldırmanız da gerekmez. Böylece daha kısa sürede saçınızı uzatabilirsiniz.





4- Saçınızı doğal kurutun

Saç kurutma makinesi, maşa gibi aletler sık kullanıldıklarında saçı kurutur, koparak dökülmeleri artırır ve uçların kırılmasına neden olur. Yıkandıktan sonra evde oturacaksanız saçlarınızı organik, ince bir havluyla, fazla hırpalamadan kurutun ve öylece bırakın. Islakken kesinlikle fırçalamayın. Mecbursanız mutlaka geniş aralıklı taraklar kullanın. Saç kurutma makinesi kullanacaksanız en azından soğuk ayarında kullanın. Fön çekerken ısıyı uzak mesafeden dağıtın. Saç şekillendiricileri kullanmadan önce, mutlaka önceden saçlarınızı koruma altına alacak bakım serumu ya da yağlardan sürün. Böylece saçlarınızın kuruyup kırılmasını önlersiniz.





5- Saç bakımı ve beslenme

Cilt bakımında olduğu gibi saç bakımında da temel kural, içten dışarı doğru sağlıklı saçlar. Yani dışarıdan ne kadar bakım yaparsanız yapın, saçlarınıza ne kadar özen gösterirseniz gösterin, iyi beslenmiyorsanız ilerleyen yaşlarda saçınız mutlaka sağlıksız görünür. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alarak, fast-food ve konserve gıdaları daha az tüketerek, yeteri kadar su içerek saçınıza en büyük iyiliği yapabilirsiniz. Yeşil ve kırmızıya giden tonları barındıran sebze ve yeşilliklerin yanı sıra, Omega 3 gibi sağlıklı yağlarla elde edeceğiniz zengin beslenme alışkanlığı, saçlarınızın da doğal parlıklığa ve canlılığa götürür. Sebzeler ve hem etten hem de bakliyatlardan elde edeceğiniz protein saçlarınızın içten dışa sağlıklı olmasının altın kuralıdır. Bununla beraber duş sonrası ve/veya gün içerisinde saçlarınıza yoğun nem katacak yağ ve kremler de kullanabilirsiniz. Duşta nemlendirici özelliğine sahip saç kremlerinin yanı sıra gün içinde de uygulayabileceğiniz bakım kremlerini tercih edin.





6- Saçlarınızı hava koşullarına karşı koruyun

Güneşin saç köklerini kuruttuğunu biliyoruz ancak rüzgar ve yağmur da saçların nemsiz kalmasına neden oluyor. Böylece saçlar kolayca elektrikleniyor. Bu durumda saçlarımızı koruyabilmek için nemlendirici krem ve serumlar kullanabiliriz.





Her şeyden önce ihtiyacınıza uygun bulmalısınız. Sağlıklı saçlara giden yol, sağlıklı içeriğe sahip ürünlerden geçiyor. Şampuan seçerken içeriğinde bitkisel ekstreler bulunduran ürünleri kullanmaya özen gösterin.

8- Saç bakım ürünlerini kullanırken…

Saçlarınızın bakımı için uyguladığımız maskeler, yağlar ve saç kürlerini saçta uzun süre bekletmeyin. Gereğinden fazla uygulamaya maruz kalan saçlar canlılığını yitirir ve kuruduğunda fazla yağlanmadan sebum dengesi bozularak yapışmaya yol açar.





9- Saç yağı seçimi

Kuru, enerjisini yitirmiş ve yıpranmış saçlarınız varsa, banyodan sonra uygulayacağınız ekstra bakım yağlarıyla saçlarınızı şımartabilirsiniz. Saç bakımının en kestirme yolu olan durulanmayan yağlardır. Bu yağlar, saç tellerine parlaklık ve yumuşaklık katar. Bir diğer özelliği de, deniz veya havuza girmeden önce sürdüğünüzde, saçı yıpratan suyun tellere nüfuz etmesini önlemesi...

İster mutfak malzemelerinden ister şifalı sebzelerden saçlarınıza mükemmel maskeler yapabilirsiniz. Örneğin; avokadoyu ezip buğday tohumu ile karıştırdıktan sonra saçlarınıza sürebilirsiniz. 1 saat sonra ılık suyla yıkadığınızda saçlarınız pırıl pırıl olacak. Boyalı saçlarınıza bakım yaparken özellikle şampuan seçiminize dikkat edin. Boyalı saçlar için çıkarılan şampuanları tercih etmeye özen gösterin. Bu sayede hem rengini daha uzun süre korursunuz hem de saçlarınızın sağlığını kazanmasına yardımcı olursunuz.





11- Kepeklerden ve kırıklardan nasıl kurtulurum?

Kepekten veya kırıklardan şikayetçiyseniz zeytinyağı kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Zeytinyağını direkt saçınıza uygulayın ve biraz bekletin. Masaj yaparak iyice derinize işlemesini sağlayın. Haftada iki kere uyguladığınızda kepek ve kırık sorununu hızlıca çözebilirsiniz. Genel olarak saç parlaklığını artırmak için de her gün damla halinde zeytinyağı sürebilirsiniz. Bu damlayı en az yarım saat, en çok iki saat bekletin.





Duş sırasında saçların sadece uç kısımlarına saç kremini uygulayın. Kremi saç diplerinize sürmeden hafif tepeden eşit dağıtmak, saçların daha orantılı şekil almasını sağlar.





13- Hep aynı saç modelini kullanmayın

Eğer saçlarınızı sürekli aynı modelde kullanıyorsanız zamanla kırılmalar meydana gelebilir. Saç modelinizi değiştirmek, hatta saçlarınızı açık bırakıp hava almasını sağlamak, saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur.





Bu maskeyi mutlaka hafta sonu uygulayın ki etraf sarımsak kokmasın :)) 3 ya da 4 sarımsağı ezin ve bir küçük kavanoz zeytinyağına karıştırın, karışımdan 1-2 yemek kaşığı alıp dipten uca saçınıza uygulayın. Karışımın kalanını sonraki uygulama için bekletebilirsiniz.



