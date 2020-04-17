Evde rekor kırıyorlar

Irmak Ünal: Haftanın 6 gün koşu bandında bir saat ter atıyor. Dönüşümlü olarak pilates ve yoga yapıyor. Şimdi meditasyona da başlamış. 25 günlük karantinada hiç kilo almamış, kaslarını da korumuş.

Sinan Akçıl: Haftanın 7 günü sabah-akşam spor odasından çıkmıyor. Ağırlık kaldırıyor, bantta koşuyor. Söylediğine göre; mekik çekme rekorları kırıyor. Ayrıca spor hocasından online dersler de alıyor.











