Magazin Evde rekor kırıyorlar

Evde rekor kırıyorlar

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Evde rekor kırıyorlar

Corona günlerinin en atletik isimleri Irmak Ünal ile Sinan Akçıl oldu. Her ikisi de evlerinin bir odasını spor salonu haline getirdi.

17 Nisan 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Irmak Ünal: Haftanın 6 gün koşu bandında bir saat ter atıyor. Dönüşümlü olarak pilates ve yoga yapıyor. Şimdi meditasyona da başlamış. 25 günlük karantinada hiç kilo almamış, kaslarını da korumuş.

Sinan Akçıl: Haftanın 7 günü sabah-akşam spor odasından çıkmıyor. Ağırlık kaldırıyor, bantta koşuyor. Söylediğine göre; mekik çekme rekorları kırıyor. Ayrıca spor hocasından online dersler de alıyor.


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