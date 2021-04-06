Evde sınıf ortamı
Yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleri hakkında bilgi veren FMV Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan “Tüm sınıflarımıza yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirdik. Öğretmenlerimizin sınıf ortamı evdeki öğrencilerin de kendilerini sınıfta hissetmelerine olanak sağlayacak bir düzene çevrildi. Ayrıca sınıfta dolaşırken de öğrencilerini interaktif akıllı tahtadan görerek takip edebildiler” dedi.
06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRAN ARAÇLAR
Öğretmenlere yüksek şarj kapasitesine ve ses iletim niteliğine sahip kablosuz kulaklık ve mikrofonlar verdiklerini belirten Alpan, “Okullarımızda eğitim teknolojileri alanında farklı seviyelerde web 2.0 araçları, ulusal ve uluslararası dijital kaynak ve veri tabanları kurumsal ve aktif olarak kullanılıyor. Bu araçlar hem sınıf içerisinde hem de uzaktan eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıp etkileşimi artırıyor’ diye konuştu.