Evde sınıf ortamı

ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRAN ARAÇLAR

Öğretmenlere yüksek şarj kapasitesine ve ses iletim niteliğine sahip kablosuz kulaklık ve mikrofonlar verdiklerini belirten Alpan, “Okullarımızda eğitim teknolojileri alanında farklı seviyelerde web 2.0 araçları, ulusal ve uluslararası dijital kaynak ve veri tabanları kurumsal ve aktif olarak kullanılıyor. Bu araçlar hem sınıf içerisinde hem de uzaktan eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıp etkileşimi artırıyor’ diye konuştu.