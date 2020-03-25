Dünyanın dört bir yanındaki müzeler , en iyi sergilerin sanal turlarını sunuyor , Broadway geçmiş şovları yayınlı yor ve Metropolitan Operası çevrimiçi encore performansları sunuyor . Ve şimdi, ilham bulmak için bir yer daha var: Otel canlı kameraları. Dünyanın her yerinde oteller, çarpıcı manzaralar sunuyor.

İşte canlı yayın yapan 5 otel:

Malibu Beach Inn: Malibu, Kaliforniya

Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan Malibu Beach Inn, gerçek bir California cenneti. Otel, yüz yüze ve sanal konuklara, herhangi bir zamanda balinaları ve eşsiz manzarayı görebilecekleri panoramik okyanus manzarası sunuyor. Doğrudan otel lobisinden işaret eden canlı web kamerası aracılığıyla Malibu'nun güzel manzarasını sunuyor.

Malibu Beach Inn'in canlı plaj kamerasına buradan göz atın

Hotel Del Coronado: Coronado, Kaliforniya

Hotel Del Coronado, manzarasını şu şekilde açıklıyor: Dalgalar çöküyor, okyanus esintileri ve güneş ışığı…

San Diego'da bulunan otel, Pasifik Okyanusu'nun kenarındaki kumsaldaki konumu sayesinde web kamerası için mükemmel bir mekan. Otelin web kamerasını televizyonunuza koyun, böylece gün boyu sahilde gibi hissedebilirsiniz.

Hoel Del Coronado'nun web kamerasına buradan göz atın .

Bahia Resort Hotel: San Diego, Kaliforniya

San Diego'nun başka bir görünümünü ister misiniz? Mission Bay'de 14 dönümlük bir yarımada üzerinde yer alan Bahia Resort Hotel, tropik bahçelerle çevrili ve kilometrelerce kıyı şeri bulunuyor. Koya bakan otelin web kamerası, her yerden alabileceğiniz rahatlatıcı bir macera.

Bahia Resort Hotel'in web kamerasını buradan görüntüleyin .

Inbal: Kudüs, İsrail

Kudüs'teki Inbal, internetteki en geniş web kamerası görünümlerinden birini sunuyor. Otel, Kudüs'ün Özgürlük Çanı Parkı ve Eski Şehir'e bakan bir tepenin üzerinde ideal bir konumda. Tıpkı 335 odasından birinde veya lüks spasında şahsen rahatlayabileceğiniz gibi, manzaranın tadını çıkararak gevşeyebilirsiniz.

Inbal'ın inanılmaz web kamerası görünümünü buradan görebilirsiniz .

Le Barthelemy Hotel & Spa: Aziz Barths

Le Barthelemy Hotel & Spa biraz farklı düşünüyor. Otel doğal sesleri kaydetti. Sakin doğal sesler, evdeyken günlük meditasyon veya yoga pratiği için mükemmel bir zemin oluşturur. Bu güzel sesleri bizzat dinleyeceksin.

Le Barthelemy Hotel & Spa'nın seslerini dinleyin.







