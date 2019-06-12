Evde yaptıkları sahte alkolü içince zehirlendiler

İsmetpaşa Mahallesi’nde 3 şahıs aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak ev yapımı alkol yaptı. Yaptıkları alkolden içen S.Ş., E.K. ve E.A. bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Şahıslar yakınlarına haber vererek durumlarının kötü olduğunu söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların yaptıkları sahte alkolü içmesi sonucu zehirlendikleri belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA