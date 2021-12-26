Evin duvarları, kapıları, pencereleri veya mobilyaları boyanırken oluşan ağır ve rahatsız edici kokudan kurtulmak için birkaç yöntem var. Peki, evdeki boya kokusu nasıl çıkar?

EVDEKİ BOYA KOKUSU NASIL ÇIKAR?

BAYAT EKMEK

Boyama işlemleri bittikten sonra boya yapılan odanın orta kısmında olacak şekilde bir kap içerisinde bayat ekmeklerin parçalanıp koyulması faydalı olmaktadır. Buna ek olarak ertesi gün içerisinde de oda hava almayacak şekilde kapatılıp kaynamış süt ya da kaymak bırakılması etkili olmaktadır. Bu iki işlem tekrar edildiğinde boyu kokusunda önemli azalmalar gözlenmektedir.

AMONYAKLI SU

Ayrıca bir kap içerisinde hazırlanan amonyaklı su boya yapılan alanda bir gece bekletilirse boya kokusunda ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Bunun haricinde 4-5 tane soğanın kesilerek gece boyu bekletilmesi de evdeki boya kokusunu geçirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken soğanların kesik yüzlerinin kapanmayacak şekilde koyulmasıdır.

SU VE BEYAZ SİRKE

Diğer bir yöntem olarak da eşit oranda su ve beyaz sirke karışımı elde edilir. Bu karışımın üstüne de bir miktar sıvı deterjan eklenir. Son halini alan karışımın boya yapılan yerde bekletilmesi boya kokusunu gidermede oldukça etkilidir.

BOYA PARFÜMÜ

Bu doğal yöntemlere ek olarak piyasada satılan ve birçok kişi tarafından kullanılan boya parfümleri de evdeki boya kokusundan kurtulmak için son derece etkilidir. Fakat unutulmaması gereken bu yöntem de kimyasal ürünler içermektedir. Bu yüzden de doğal yöntemlerin bu seçenek yerine tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.



