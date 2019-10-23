Evelize Kosif 6 ayda sadece 5 kilo aldı

Halil Kalmuk

Halil.kalmuk@posta.com.tr

Hasan-Meral Kosif’in oğlu Hakan Kosif (38), Brezilyalı manken Evelize Moraes Rocha (31) ile Mart 2012’de Swissotel’de masal gibi bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Çift, Şubat 2018’de oğulları Theo’yu kucaklarına almıştı.

Brezilyalı gelinin 4 aylık hamile olduğunu, üstelik bu kez ikiz bebek beklediğini, birinin kız olduğunu iki ay önce yazmıştım.

6 ayda 5 kilo aldı

İlk hamileliğinde 17 kilo alan ve doğum sonrasında hepsini veren Evelize bu kez çok temkinli.

Yaklaşık üç ay sonra ikizlerine kavuşacak. Ama aldığı kilo şaka gibi. İnanması zor ancak 6 ayda sadece 5 kilo almış.