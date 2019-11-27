Havaların soğumasıyla evlerimizi ısıtmak için kombileri yakmaya başladık. Yakıttan tasarruf ettirirken evimizin ısınmasını sağlayacak küçük detaylar var. Tasarrufumuzu arttıracak bu detayları öğrenmek için " evi daha çok ısıtmanın yöntemleri nelerdir, reglaj ayarı nasıl yapılır " sorularına yanıt arıyorsanız haberimize bir bakın.

Evi daha çok ısıtmanın yöntemleri nelerdir? Ufak ayarlamalarla evi ısıtma yöntemleri

Bazı kombili evlerde ısınma problemleri yaşanıyor. Kombiye en uzak olan petek bazen hiç ısınmıyor veya ısısı oldukça düşük oluyor. Durum böyle olunca hem ev eşit ısınmamış oluyor hemde yakıt sarfiyatı artmış bulunuyor. Eğer reglaj ayarı doğru yapılırsa bu sorun ortadan kalkabilir. Reglaj ayarını kendini ayarlayabilir bu sayede peteklerin eşit ısınmasını sağlayabilirsiniz.

Evinizdeki kombi planınından yola çıkarak kombiye bağlı ilk petekle son peteği bilmek gerekir. Kombiye en yakın petek en çok ısınan petek olacağından bu peteğin vanasını kapanacak şekilde kısmamız gerekir. İkinci yakın peteği de birinci peteği kıstığımız gibi kısıp bir doz fazla açabilirsiniz. Diğer petekler içinde aynı işlem uygulanır. Her bir önceki petekten birer doz fazla açılarak en sonuncu peteğe ulaşılır. En sondaki peteğin su giriş giriş vanası tamamen açık tutulmalıdır.

Bu işlemi yaptıktan 1 - 2 saat içerisinde bütün peteklerin ısısı hemen hemen eşit olacak ve eviniz eşit miktarda ısınacaktır.

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