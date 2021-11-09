Türkiye Evinde cansız bedeni bulundu! Soruşturma başlatıldı

Evinde cansız bedeni bulundu! Soruşturma başlatıldı

Türkiye

Evinde cansız bedeni bulundu! Soruşturma başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süre önce evlenen Ece Şennur T. (30), evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

09 Kasım 2021, Salı 14:17 Son Güncelleme:
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Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak çalışan Ece Şennur T., dün, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi'ndeki evinde annesi tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ece Şennur T.'nin kendini intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ece Şennur T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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