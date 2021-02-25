Türkiye Evinde çevrim içi ders veren öğretmeni gürültü yaptığı gerekçesi ile darp ettiler

Evinde çevrim içi ders veren öğretmeni gürültü yaptığı gerekçesi ile darp ettiler

Türkiye

Evinde çevrim içi ders veren öğretmeni gürültü yaptığı gerekçesi ile darp ettiler

Muğla'da bir öğretmen ve ailesinin çevrim içi ders verdiği sırada gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğretmen İlknur Keskin, yaptığı açıklamada birden fazla kişinin kendilerine saldırdığını ifade etti.

25 Şubat 2021, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Muğla Milas Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlknur Keskin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşuları tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Keskin ile kız kardeşi ve annesi de darp raporu aldı.

İlçedeki eğitim sendikaları temsilcileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Atapark'ta yaptıkları basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi. İlknur Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kendilerine saldırdığını öne sürdü.


Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Böyle bir olayın yaşanmasının eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirten Bal, "Eğitim çalışanları olarak toplumda şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz" dedi.

AA


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