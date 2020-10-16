Evinde öldürülen yaşlı kadının komşuları korku içinde

Erzurum'da Melek Bulut'un yalnız yaşadığı evinde öldürülmesinin ardından çok yönlü araştırma başlatan polis, katil ya da katil zanlılarını yakalamak için titiz bir çalışma sürdürüyor. Bulut'un evinin bulunduğu sitedeki komşuları ise, büyük korku içinde olduklarını belirterek, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan site içindeki 7'nci katındaki 29 numaralı dairede yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan (76) haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. Bir süre sonra kendisi de annesinin evine geldi. Doğalgaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un adı öğrenilemeyen kızı, annesini öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, kapıda zorlama olmadığı belirledi. Yapılan incelemelerin ardında yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna gönderilirken, polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. ​Emine Bulut'un komşuları ise, katil ya da katil zanlılarının bir an önce yakalanmasını isteyerek cinayetin ardından büyük korku yaşamaya başladıklarını söyledi.

DHA