Evinde otururken duvarına maganda kurşunu sapladı

Konya Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 4’uncu katında evinde televizyon izleyen Gökçe Nur Arslan’ın odasının camına kurşun isabet etti. Panikle kendini yere atan Arslan, polisi aradı. Ekipler, evin içerisinde detaylı inceleme yaptı. Yaşadığı panik anlarını anlatan Aslan, "Evde oturuyordum birden cam kırıldı. İçeriye giren kurşun duvarımı deldi. Şoktayım, psikolojim bozuldu dünden beri. Bana da denk gelebilirdi. Evde annem, babam olabilirdi onlara da gelebilirdi" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA



