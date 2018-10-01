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Yangında mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 09:30
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi.

Kiraya verilmek için boş olan dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 4 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alt katlarda oturan 6 kişiyi çıkarırken, 4'üncü katta oturan 4 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Binadan çıkan 9 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.


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