Yangında mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye kurtardı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi.

Kiraya verilmek için boş olan dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 4 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alt katlarda oturan 6 kişiyi çıkarırken, 4'üncü katta oturan 4 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Binadan çıkan 9 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.



