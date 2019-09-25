Evlatlık aldıkları çocuk 22 yaşında çıktı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Dokuz yaşındaki kızı Natalia Grace’i terk etmekle suçlanan anne Kristine, üvey kızı Natalia’nın aslında bir cüce olduğunu ve gerçek yaşının 22 olup kendisini öldürmek istediğini söyledi.

45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett çifti Ukraynalı 'cüce' bir kız olan Natalia Grace'i 2010 yılında kabul etti.

Beraber yaşamaya başlayan ailenin belli bir süre sonra Natalia’daki davranış bozuklukları ve hareketleriyle birlikte Natalia’yı terk ettiler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra durumu fark eden polis devreye girdi ve aile hakkında soruşturma açtı.

Anne Kristine’nin ifadesi adeta ABD gündemine bomba gibi düştü. Kristine 3 yıl ABD’de beraber yaşadıktan sonra Kanada’ya taşınmaya karar verdiklerini söyledi ve bu süreçte Natalia’nın davranışlarındaki bozukluklardan korkmaya başladıklarını ifade etti.

Aile, Natalia’nın yetişkin dişlerini ve vücudundaki kıllanmayı fark ettiği anda Kristine, üvey kızının kendisini öldürmek istediğini söyledi ve Natalia’nın sosyopat bir cüce olduğunu söyledi.

(Milliyet)