Evlatlık verilen ikizler yıllar sonra gerçek annesini buldu
Yıl 1984. Kırşehir’in Karalar Köyü’nde İbrahim ve Nebahat yıldırım çiftinin, Melek ve Mehmet adlı ikizleri olur. Çift, şiddetli geçimsizlikten 2 yıl sonra boşanır. Maddi imkansızlık gerekçesiyle ikizleri Kırşehir yetimhanesi’ne verirler. O yaz Janeogmatti ve Matthias annisius çifti, İzlanda’dan ankara’ya evlatlık almak için gelir. Kırşehir’e yönlendirilirler. ‘Mehmet’i almak isterler, ikizi olduğunu öğrenince ‘ayrılmasınlar’ diye ikisini de alıp giderler. Melek’in adı ‘Marta’, Mehmet’inki ‘Omar’ olur. İyi koşullarda yetişen ikizlerden Omar İzlanda Polis Kuvvetleri’ne girer. Marta büyük bir kozmetik şirketinde asistan olur. İzlandalı aile, çocuklarına artık gerçeği söylemeye karar verir. Gerçeği öğrenen ikizler, Türk konsolosluğuna başvurur ve biyolojik ailesine kavuşurlar. İşte Omar ve Martha'nın hikayesi.
Kırşehir’in merkez Karalar köyünde yaşayan İbrahim ve Nebahat Yıldırım çiftinin 1984 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift, Mehmet ve Melek isimlerini verdiği ikizleri henüz 2 yaşındayken boşandı. Anne ve babalarının çeşitli nedenlerle bakamadığı ikizler, Kırşehir’de yurda verildi. Bu sırada evlatlık edinmek için Ankara’ya gelen İzlandalı Janeogmatti-Matthias Annisius çifti, buradan Kırşehir’e yönlendirildi. Yuvada gördükleri Mehmet’i evlatlık edinmek isteyen İzlandalı çifte, Mehmet’in ikizinin olduğu söylendi. İzlandalı çift, bunun üzerine Melek ve Mehmet’i evlat edindi.
İzlandalı Janeogmatti-Matthias Annisius
30 yıl sonra kavuştular
İzlandalı Annisius çifti tarafından Melek’e ’Marta’, Mehmet’e ise, ’Omar’ ismi verildi. Genç yaşa gelen ikizlerden Omar, İzlanda Özel Kuvvetlerinde polis, Marta ise anaokulu öğretmeni oldu.
30 yıl sonra 2016 yılında Facebook’tan Omar’a Türkiye’den bir arkadaşlık isteği geldi. İsteği kabul eden Omar, kendisine mesaj atan kişilerin gerçek ailesi olduğunu öğrendi. Aile ile iletişim kuran ikiz kardeşler Omar ve Marta, 2016 yılının Eylül ayında geldikleri Kırşehir’in Karalar köyünde gerçek anne, baba ve akrabaları ile buluştular.
Duygu dolu buluşmada ikiz kardeşler öz ailesi ile hasret giderdi. Buluşmada ikizleri İzlandalı anneleri Matthias Annisius da yalnız bırakmadı. Matthias Annisius, çocukların öz annesi Nebahat ile sohbet edip, ortak torunları olan Omar’ın kızı Daniel’i birlikte gezdirdiler. Birkaç gün süren ziyaretin ardından ikizler, İzlanda'ya geri döndüler.
Kırşehir’de öz anne ve babasıyla buluşan Marta Annisius, İzlanda’ya döndükten sonra sosyal medya hesabından, "Hayattaki bazı anlar için hiçbir kelimeye ihtiyaç yok. Hayat tahmin edilemez kadar güzel. Türk ailemle tanışmak hayatımın en can alıcı anlarından biriydi. Mucizeler birkaç dakika içinde gelebilir. Ayrıca en zor vedalarımdan biriydi" mesajını paylaştı.
DHA