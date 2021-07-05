Türkiye Evlendirme dairesi önünde yakalandı! Hemen polis merkezine götürüldü

Evlendirme dairesi önünde yakalandı! Hemen polis merkezine götürüldü

Türkiye

Evlendirme dairesi önünde yakalandı! Hemen polis merkezine götürüldü

İstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi önünde değnekçilik yaparken yakalanan şahıs polis merkezine götürüldü.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi çevresinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçi yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Kadıköy'de değnekçilere yönelik denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde cadde ve sokaklara park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen, Tabip D. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliğine getirildi.


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