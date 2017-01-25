Evlenmenin maliyeti işte bu kadar...



Fuar, evlilik sektörüne 2 milyar dolara yakın bir hacim yaratıyor…

Fuar bu yıl ilk kez aplikasyonlar sayesinde çiftleri bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor…



Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenleniyor. Türkiye’de yılda 600 binden fazla kişinin evlendiği ve bu sayının yüzde 20’sini İstanbul’da evlenen çiftlerin oluşturduğu veriler arasında. Her yıl 50 binden fazla çiftin ziyaret ettiği fuar, evlilik hazırlığı ile ilgili istatistiki verileri de sağlıyor. Yaşanan ekonomik koşullara rağmen evlilik oranlarına bakıldığında önceki yıllara kıyasla yükseliş olduğu görülüyor.Evlilik oranları hız kesmezken, evlenecek çiftlerin ihtiyaçları hesaba katıldığında, mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin TL’den başlayan rakamlara ulaşıyor. Düğün mekanı seçimi ve davetli sayısına göre bu rakam 200 bin TL ve üzerine kadar çıkabiliyor. Çiftler, bütçelerine en uygun ev eşyaları ve düğün ile ilgili hazırlıkları yaparken alternatifleri görmek için aylarca süren bir çabanın içine giriyorlar.15. kez yapılacak olan Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 3 gün sürüyor. Fuarda gelin ve damat adayları, firmaların sergilediği ürünleri birebir görme, indirimlerden ve kampanyalardan faydalanma imkanı buluyorlar.Yıllık 12 milyar dolarlık hacme ulaşan evlilik sektörüne fuarın katkısı ise 2 milyar dolara yakın. 8 bin 500 metrekare alanda 130 firmanın katılımıyla açılacak olan fuarda bu yıl, özel tasarım gelinlik ve damatlıklar, farklı konseptte düğün mekanları, organizasyon firmaları, ev dekorasyonu, beyaz eşya, avantajlı balayı paketleri, fuara özel fiyatlarla şık gelin mücevher ve takıları da bulmak mümkün.Evlilik Dünyası Fuarı’nın bugüne kadar 500 binden fazla çifte evlilik sürecinde rehberlik ettiğini belirten Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, “Geleneksel kimi istekler devam etse de gelin adayları, internet sayesinde dünyada trend olan hemen her şeyi görüp takip ediyorlar. 15 yıldır Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nı düzenleyen bir firma olarak biz de yeni nesil çiftlerin bu isteklerine yanıt verebilecek, dünya trendlerine entegre olabilmiş firmalar ve markalarla bu yıl daha da farklı bir fuar düzenlemek için çalışıyoruz” diye konuştu.