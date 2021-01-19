Türkiye Evlerde aşılama başladı

Evlerde aşılama başladı

Türkiye

Evlerde aşılama başladı

Bakan Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını açıklamasının ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

19 Ocak 2021, Salı 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'e evinde aşı yaptı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.

Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Son 6 ayda kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor 

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Yurt genelinde bu yaş grubunda aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

İlgili Haberler
22 Ocak'ta öğrencilere e-karne nasıl verilecek?



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hrant’tan 14 sene sonra
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastanenin kapısından ayrılmıyor