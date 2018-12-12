Evli çiftin şüpheli ölümü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evli çift evlerinin banyosunda ölü bulundu

12 Aralık 2018, Çarşamba 01:03
A A
Evli çiftin şüpheli ölümü

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde, Yaşar Kasar (69) ve eşi Nurcan Kasar'dan (62) haber alamayan komşuları eve girdi.

Kasar çiftini evin banyosunda hareketsiz halde bulan komşular, sağlık ekiplerine haber verdi.

GAZLI ŞOFBEN ŞÜPHESİ

Görevliler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın ilk belirlemelerine göre, çift banyoda bulunan tüp gazlı şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Çiftin cesetleri incelemeler sonrası otopsi için morga kaldırıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.