Evli çiftin şüpheli ölümü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evli çift evlerinin banyosunda ölü bulundu
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde, Yaşar Kasar (69) ve eşi Nurcan Kasar'dan (62) haber alamayan komşuları eve girdi.
Kasar çiftini evin banyosunda hareketsiz halde bulan komşular, sağlık ekiplerine haber verdi.
GAZLI ŞOFBEN ŞÜPHESİ
Görevliler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın ilk belirlemelerine göre, çift banyoda bulunan tüp gazlı şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Çiftin cesetleri incelemeler sonrası otopsi için morga kaldırıldı.