Evli çiftler arasında huzuru arttırmanın yolları

Aileler, çiftler ya da aynı evde yaşayan sevgililer birbirlerini ilk defa bu kadar sık ve yakından görüyor, bedensel ve ruhsal olarak her haline bu denli tanıklık ediyor. Araştırmalar; dünyanın her yerinde, kültürel ve sosyoekonomik açıdan bağımsız şekilde boşanma oranlarının arttığını, ilişki problemlerinin şiddetlendiğini, ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki sorunların yoğunlaştığını gösteriyor.

ÖZÜR DİLEYEN İLK KİŞİ OLUN

Eşinizin yanınızda yanlış olup olmadığı önemli değil - önemli olan öne çıkıp önce üzgün olduğunuzu söylemek isteyip istemediğinizdir. Eşinizin size gelmesini beklemeyin; Özür dilemen gereken bir şey varsa, devam et ve yap. Bu, eşinizin dışarıda kalması durumunda aynı şekilde yanıt vermesi için kapıyı açacaktır. (Sadece gerçekten özür dileyecek bir şeyiniz varsa özür dilediğinizden emin olun!

KİŞİSEL ALANLARI ARTTIRIN

Çift olmak her şeyi birlikte yapmak ve her deneyimi aynı hislerle yaşamak anlamına gelmiyor. Yakınlık, bazen aynılık yanılsamasını beraberinde getirir. Fakat birlikteliği sağlıklı yapan en önemli şeylerden biri iki kişinin arasındaki alana ve farklılıklara yer açabilmesidir. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte çok farklı duygular, bedensel ve ruhsal tepkiler vermeye başladık. Hem siz hem partneriniz kötü hissedebilirsiniz. Bunu ifade etmeye ve duymaya izin verin. Korku, panik, takıntılı davranışlar, yadsıma, öfke, donuklaşma, huzursuzluk, uykusuzluk, iştah artışı ya da kaybı gibi pek çok duygu ve tepkiyi deneyimliyoruz. Dahası, siz aynı haber ya da durum karşısında soğukkanlı bir tutum içinde kalırken, partneriniz yoğun bir panik ya da kontrol ihtiyacı yaşayabilir. Kendi duygunuzu söylerken, partnerinizin iç dünyasına da alan açar şekilde yaklaşmaya çalışın, ona ne hissettiğini sorun. Salgın başlayalı uzun zaman olmuş olsa da pandemi gibi tekinsiz ve beklenmedik bir olguyla baş başa kalmak herkes için halen yeni.

HATALARINIZA SAHİP ÇIKIN

Verdiğiniz kötü kararların ya da eşinize söylediğiniz incitici şeylerin sorumluluğunu almaktan kaçınmak, yaraların iltihaplanmasına ve zamanla daha da kötüleşmesine neden olur. Herhangi bir yanlış yaptığınızı kabul etmek istemeseniz bile, hata yaptığınızı kabul etmek en iyisidir. Özür dilediğinizde üzerinize düşeni yapmaya hazırsanız, eşinizin daha erken affetme olasılığı daha yüksek olacaktır.

SORUNLARI HALI ALTINA SÜPÜRMEYİN

Evliliğinizin yüzeyinin altında çözülmemiş bir çatışma varsa, er ya da geç, artık başa çıkamayana kadar daha da büyüyecek. Sorunları halının altına süpürmeyin, onlardan saklanmayın veya onları yola göndermeyin; onlarla yüzleşin ve varlıklarını kabul edin ki büyümeye devam etme olasılıkları daha düşük olsun.

Siz ve eşiniz, bir ekip olarak çatışmalarınızı, zorluklarınızı ve sorunlarınızı aşarak birlikte barışı yaratabilirsiniz. İkiniz birlikteyken, ayrı olduğunuzdan daha güçlüsünüz ve yalnızca biriniz savaşlarınızda savaşıyorsa, bu ikiniz arasında kırgınlığa ve çatışmaya yol açabilir. Sizi çekişmelerden uzaklaştıracak, birlikte mutlu, huzurlu bir varoluşa götürecek çözümler ve fikirler üretmek için kafa kafaya verin.

Öte yandan, bazen huzuru korumak için kendinizi kontrol etmeniz gerekir. Düşünmeden önce konuşma eğiliminde misiniz, süreçte incitici şeyler mi söylüyorsunuz? İşler kötüye gittiğinde öfkenizi dizginlemek bazen zor oluyor mu? Önce barışı aramak istiyorsanız, dilinizi ne zaman tutmanız gerektiğini öğrenmek ve ne söyleyeceğinizi ağzınızdan çıkmadan önce düşünmek faydalı olacaktır.

GERÇEĞİ SEVGİYLE SÖYLEYİN

Bazen, eşinizin duymak istemediği şeyleri söylemeniz gerekir ve eşiniz acı ya da öfkeyle karşılık verdiğinde bunun size de zarar vereceğini biliyorsunuz. Ona sevgiyle yaklaşın ve tüm kartlarınızı masaya yatırın; Evliliğinize veya ailenize zarar veren veya hatta bir şekilde onlara zarar veren bir sorunu varsa, onu oraya koymalısınız. Bağımlılık, incitici davranış veya herhangi bir şey olabilir. Eşinizin iyiliği, konuşmanıza bağlı olabilir. Ve eğer o yıkıcı bir yola girerse, evliliğiniz de bozulur.







