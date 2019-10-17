Alina Boz: Evlilik için henüz erken
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz “İlişkimiz güzel gidiyor. Ama evlilik için şu an çok erken” dedi
Alina Boz (21) Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıldır aşk yaşıyor.
Oyuncunun, kendinden 16 yaş büyük olan sevgilisi ile nikah masasına oturacağı söyleniyordu.
'İlişkimiz güzel gidiyor'
Önceki akşam bir davete katılan Alina Boz, “İlişkimiz güzel gidiyor. Ama evlilik için şu an çok erken” diye konuştu.
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